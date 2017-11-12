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Фабио Каннаваро признан лучшим тренером чемпионата Китая
Итальянец лучший, но теперь в роли руководителя.
Главный тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро признан лучшим специалистом по итогам сезона-2017. Вместе с ним клуб занял третье место в Суперлиге.
Итальянец обошел Драгана Стойковича из «Гуачжоу Фули» и тренера «Гуйчжоу Чжичэн» Грегорио Мансано. Приз Каннаваро вручил его бывший партнер по «Ювентусу» Павел Недвед.
- По итогам сезона Каннаваро возглавит чемпиона Китая «Гуанчжоу Эвергранде».
- Китайский клуб покинул бразильский специалист Луис Фелипе Сколари.
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