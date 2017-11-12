Фабио Каннаваро признан лучшим тренером чемпионата Китая

Главный тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро признан лучшим специалистом по итогам сезона-2017. Вместе с ним клуб занял третье место в Суперлиге.

Итальянец обошел Драгана Стойковича из «Гуачжоу Фули» и тренера «Гуйчжоу Чжичэн» Грегорио Мансано. Приз Каннаваро вручил его бывший партнер по «Ювентусу» Павел Недвед.

По итогам сезона Каннаваро возглавит чемпиона Китая «Гуанчжоу Эвергранде».

Китайский клуб покинул бразильский специалист Луис Фелипе Сколари.

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