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Арсенал - Челси

Суперкубок Англии - 6 августа 2017

Футбол, Суперкубок Англии. Следите за матчем Арсенал – Челси на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 6 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Арсен Венгер или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Арсенал – Челси? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Арсенал и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

