Арсенал
    1-ый тайм
    0
    -
    0
    16:00
    06.08.17
    Новый Уэмбли
    Челси
      Суперкубок Англии • Финал
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Арсенал - Челси
      Суперкубок Англии - 6 августа 2017

      Футбол, Суперкубок Англии. Следите за матчем Арсенал – Челси на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 6 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Арсен Венгер или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Арсенал – Челси? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Арсенал и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Данил Тармасинов
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      16:02 

      Минута молчания на новом «Уэмбли».

      15:59 

      Ляказетт и Батшуайи верховодят в нападении сегодня у команд.

      15:58 

      Суперкубок Англии, «Челси» и «Арсенал», погнали!

      15:53 

      Привет! Я Данил Тармасинов, давайте посмотрим футбол!

       

      Старт английского сезона! «Челси» и «Арсенал» играют за Суперкубок страны, и это здорово!

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