«Это как гигантский паб, но без алкоголя». Болельщик «Арсенала», который взорвал фанатский YouTube

Лето, Итонский колледж – самая престижная частная школа для мальчиков Британии, а то и всего мира. Здесь проводит лекцию крепкий чернокожий мужчина с глубоким баритоном. Он не бизнесмен, не политик и не ученый. Робби Лайл занимается каналом на YouTube – ArsenalFanTV. Он реально построил маленькое телевидение в интернете. В 2012-м у Робби была только арендованная пленочная камера, но он поставил на соцсети и таких же болельщиков, как он сам. «У меня уже вот здесь сидели эти так называемые эксперты, – объясняет Лайл. – Большинство из них даже не приходят на игры. Поэтому я завел свой канал, который близок настоящим фанатам с настоящей точкой зрения».

За пять лет на ArsenalFanTV подписались почти 500 тысяч человек. Неплохая цифра, особенно если помнить, что «канониры» – пятый по популярности клуб в соцсетях (круче только «Челси», «МЮ», «Реал» и «Барса»). То есть лишний пиар команде Венгера не нужен, с ним и так все хорошо – страницы ведут профессиональные SMM-менеджеры, которые создают клевый и вирусный контент.

Робби берет другим – он просто подходит с микрофоном к болельщикам после матчей и задает вопросы: кто хорош, кто нет, нужны ли новые игроки и так далее. Это та самая искренность, которой не хватает в причесанном мире официальных сайтов. «Рекламодатели и компании теперь уважают наш контент, – сказал Лайл в интервью SportBusiness International. – Раньше они смотрели на канал и такие: «Нууу, даже не знаю». Потому что это было реально чем-то новым. Но сейчас все оценили то, что мы делаем и как мы разговариваем с аудиторией».

У ArsenalFanTV уже появились свои звезды – регулярные посетители «Эмирейтс», не пропускающие матчи «канониров». Например, Келечи – мужчина из Нигерии, приходящий в национальной одежде и поющий африканские песни прямо в камеру.

Или Мо, который работает в финансовой индустрии. Или Мистер ДиТи – последовательный критик Венгера. Он прославился, когда вывесил на трибунах баннер «Арсен, спасибо за память, но пора прощаться». Его не остановил даже счет: «Арсенал» запулил четыре мяча «Халлу» и прошел в следующий раунд Кубка Англии. Лайл понимает, что легко поймает волну, если начнет пинать французского тренера или глумиться над пуховиками. Но для ведущего важно, чтобы ролики не скатывались в хейтерство Венгера – как минимум, он сам ловит баланс и не разжигает перед камерой.

Полтора года назад Лайл и его оператор Тэл бросили работу, чтобы вывести канал на новый уровень. Робби ставил пластинки на радиошоу о регги, обзавелся женой, тремя детьми и ипотекой, но смело ушел с BBC, чтобы придумать что-то новое.

Самым популярным роликом Лайла остается стычка со звездой традиционного ТВ. Гари Невилл в эфире Sky Sports обрушился на YouTube: «Рядом со стадионом наткнулся на эту парочку с фанатского ТВ «Арсенала». Они были везде, и мне было неприятно слушать и видеть это. Они крыли и ругали Венгера, а Арсен этого не заслуживает». Хоть в речи Гари не было ничего обидного, Робби собрал четверых постоянных участников ArsenalFanTV и встретился с Невиллом. Экс-футболист не струсил и вышел к фанатам. 36-минутное видео, конечно, затянулось, но все равно собрало 1,3 миллиона просмотров.

При этом Лайл не воюет со Sky Sports или BT Sport – только кадры со стадиона, чтобы правообладатели не закидали страйками. «Мы всегда смотрим матчи «Арсенала» в прямом эфире, но после финального свистка перемещаемся на другие платформы, чтобы обсудить игру. Это как гигантский паб, но без алкоголя. Море фанатов, говорящих только о футболе, – это то, что дает каждому интернет. Как только традиционное ТВ поймет фишку, то сразу ринется в эту сферу. Но пока здесь мы».

Робби с Тэлом живут только за счет канала. У них в роликах есть и интеграция с большими фирмами (в основном, с букмекерами), и продажа мерча, и, конечно, партнерка YouTube. Лайл не называет сумму, но парням хватает на нормальную жизнь – они легко отказывают компаниям, которые не примет фанатье.

После ArsenalFanTV в интернете появились другие болельщицкие каналы – например, Redmen TV про «Ливерпуль» или посвященный «МЮ» FullTimeDEVILS. Но Робби с «канонирами» все еще на вершине. Максимум, что собирало фанатское ТВ из Манчестера – 368 тысяч подписчиков, а людей на трибунах у «Юнайтед» не меньше. Лайла же приглашают на лекции в Итон, а школьники слушали бывшего диджея и мечтали об успехе в YouTube. «Пять лет назад ни за что бы не подумал, что когда-то приду в колледж и загоню лекцию о соцсетях и ArsenalFanTV», – восторгается Робби. Оказывается, к успеху можно прийти на одной только страсти к футбольному клубу.

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