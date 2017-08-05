Тренер «Челси» Антонио Конте рассмеялся, услышав вопрос об Эдене Азаре в «Барселоне»

На пресс-конференции журналист попросил итальянца прокомментировать, насколько реален переход Эдена в «Барсу».

Конте рассмеялся и сообщил: «Мы хотим покупать, а не продавать. Я думаю, все это слухи, и Эден останется с нами. Он восстановится от травмы и начнет сезон».

«Челси» и «Арсенал» разыграют Суперкубок Англии 6 августа.

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