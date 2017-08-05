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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер: «Будем давать отдых игрокам в Лиге Европы»

Венгер: «Будем давать отдых игрокам в Лиге Европы»
Eurosport

42 мин. назад

Премьер-лига важнее.

Француз выступил против концентрации на Лиге Европы.

«Я всегда был против этого.

Потому что, за исключение «Ман Юнайтед», который выиграл Лигу Европы, стартовав в турнире с самого начала, во все годы до того побеждала команда, вылетевшая из Лиги чемпионов.

Нельзя входить в сезон с мыслями, что ты квалифицируешься в Лигу чемпионов, победив в Лиге Европы.

Я всегда буду выставлять на поле состав, у которого наибольшие шансы победить. Но если сможем себе это позволить, будем предоставлять отдых игрокам в Лиге Европы», – цитирует Венгера Goal.com.

  • «Арсенал» по итогам чемпионата Англии-2016/17 не вошел в четверку и не пробился в ЛЧ.
  • Сезон-2017/18 «пушкари» начнут матчем за Суперкубок против «Челси».

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