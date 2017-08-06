Eurosport
«Арсенал» – «Челси»: перед матчем
Лондонское дерби в Суперкубке открывает английский сезон.
«Челси» – явный фаворит Суперкубка Англии, и повторение результата июльского товарищеского матча (3:0) куда вероятнее, чем сценарий майского финала Кубка страны (1:2). «Синие» намного мощнее провели сезон-2016/17 и провели более впечатляющую кампанию на трансферном рынке.
Впрочем, здесь всплывают параллели с Суперкубком-2015, к которому «Челси» тоже подошел в ранге действующего чемпиона и главного претендентам на победу, но именно с поражения от «Арсенала» началось стремительное падение «синих». Интригующим будет противостояние двух дорогущих новичков команд – Альваро Мораты и Александра Ляказетта.
Алексис Санчес возобновил тренировки 1 августа и должен помочь «канонирам». Вне игры Франсис Коклен, Джек Уилшер, Санти Касорла и Габриэл Паулиста.
У «Челси», скорее всего, не сыграет Диего Коста, на которого больше не рассчитывает тренерский штаб. Тьемуэ Бакайоко и Эден Азар летом перенесли операции и еще не готовы к возвращению на поле. У Педро сотрясение мозга.
Кто что сказал
Арсен Венгер, главный тренер «Арсенала»: «Для нас Суперкубок – отличная возможность повторить отличную игру, которую мы показали в финале Кубка Англии. Обе команды будут с силой и желанием биться за первый в сезоне трофей и постараются подготовиться к старту АПЛ. «Челси» сохранил 95% состава. Безусловно, они снова будут бороться за чемпионство». (официальный сайт «Арсенала»)
Антонио Конте, главный тренер «Челси»: «Было очень неприятно проиграть «Арсеналу» в финале Кубка после по-настоящему отличного сезона. Теперь нас ждет другой матч. Мы хорошо понимаем, что у «Арсенала» сильная команда. Мы ожидаем, что игра будет сложной, но хотим начать сезон с титула». (официальный сайт «Челси»)
Цифры говорят
- Впервые с 2007 года в матче за Суперкубок Англии сойдутся финалисты Кубка. Десять лет назад «МЮ» обыграл «Челси» по пенальти, взяв реванш за случившееся тремя месяцами ранее поражение.
- Последние три Суперкубка завершились победами обладателей Кубка.
- «Арсенал» и «Челси» в третий раз разыграют Суперкубок. «Синие» победили в 2005 году, а в 2015-м «канониры» взяли реванш.
- «Челси» сыграет в Суперкубке в 12-й раз – чаще за трофей боролись только «МЮ» (30), «Арсенал» (22, включая 2017 год) и «Ливерпуль» (21).
- «Челси» брал трофей четырежды, но проиграл три последние попытки (2010, 2012, 2015). На счету «Арсенала» 14 Суперкубков.
- Только «МЮ» проигрывал в Суперкубке (9 раз) чаще, чем «Челси» и «Арсенал» (по 7).
- С 2010 года ни одному обладателю Суперкубка Англии следом не удавалось следом стать чемпионом страны.
Люди в черном
Главным арбитром на Суперкубок назначен Бобби Мэдли. В прошлом сезоне он отработал в 30 матчах АПЛ, в которых показал 125 желтых карточек и 2 красные (1 – прямая).
Помогать Мэдли будут лайнсмены Саймон Беннетт, Константин Хатцидакис и четвертый арбитр Грэм Скотт.
Котировки букмекеров
Победа «Арсенала» – 3,23
Ничья в основное время – 3,50
Победа «Челси» – 2,25