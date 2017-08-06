«Арсенал» – «Челси»: перед матчем

«Челси» – явный фаворит Суперкубка Англии, и повторение результата июльского товарищеского матча (3:0) куда вероятнее, чем сценарий майского финала Кубка страны (1:2). «Синие» намного мощнее провели сезон-2016/17 и провели более впечатляющую кампанию на трансферном рынке.

Впрочем, здесь всплывают параллели с Суперкубком-2015, к которому «Челси» тоже подошел в ранге действующего чемпиона и главного претендентам на победу, но именно с поражения от «Арсенала» началось стремительное падение «синих». Интригующим будет противостояние двух дорогущих новичков команд – Альваро Мораты и Александра Ляказетта.

Алексис Санчес возобновил тренировки 1 августа и должен помочь «канонирам». Вне игры Франсис Коклен, Джек Уилшер, Санти Касорла и Габриэл Паулиста.

У «Челси», скорее всего, не сыграет Диего Коста, на которого больше не рассчитывает тренерский штаб. Тьемуэ Бакайоко и Эден Азар летом перенесли операции и еще не готовы к возвращению на поле. У Педро сотрясение мозга.

Кто что сказал

Арсен Венгер, главный тренер «Арсенала»: «Для нас Суперкубок – отличная возможность повторить отличную игру, которую мы показали в финале Кубка Англии. Обе команды будут с силой и желанием биться за первый в сезоне трофей и постараются подготовиться к старту АПЛ. «Челси» сохранил 95% состава. Безусловно, они снова будут бороться за чемпионство». (официальный сайт «Арсенала»)

Антонио Конте, главный тренер «Челси»: «Было очень неприятно проиграть «Арсеналу» в финале Кубка после по-настоящему отличного сезона. Теперь нас ждет другой матч. Мы хорошо понимаем, что у «Арсенала» сильная команда. Мы ожидаем, что игра будет сложной, но хотим начать сезон с титула». (официальный сайт «Челси»)

Цифры говорят

Впервые с 2007 года в матче за Суперкубок Англии сойдутся финалисты Кубка. Десять лет назад «МЮ» обыграл «Челси» по пенальти, взяв реванш за случившееся тремя месяцами ранее поражение.

Последние три Суперкубка завершились победами обладателей Кубка.

«Арсенал» и «Челси» в третий раз разыграют Суперкубок. «Синие» победили в 2005 году, а в 2015-м «канониры» взяли реванш.

«Челси» сыграет в Суперкубке в 12-й раз – чаще за трофей боролись только «МЮ» (30), «Арсенал» (22, включая 2017 год) и «Ливерпуль» (21).

«Челси» брал трофей четырежды, но проиграл три последние попытки (2010, 2012, 2015). На счету «Арсенала» 14 Суперкубков.

Только «МЮ» проигрывал в Суперкубке (9 раз) чаще, чем «Челси» и «Арсенал» (по 7).

С 2010 года ни одному обладателю Суперкубка Англии следом не удавалось следом стать чемпионом страны.

Люди в черном

Главным арбитром на Суперкубок назначен Бобби Мэдли. В прошлом сезоне он отработал в 30 матчах АПЛ, в которых показал 125 желтых карточек и 2 красные (1 – прямая).

Помогать Мэдли будут лайнсмены Саймон Беннетт, Константин Хатцидакис и четвертый арбитр Грэм Скотт.

Котировки букмекеров

Победа «Арсенала» – 3,23

Ничья в основное время – 3,50

Победа «Челси» – 2,25

Ориентировочные составы

«Арсенал»

«Челси»

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме