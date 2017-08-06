Святой Антонио. Почему Конте – самый мерзкий тренер лета

В январе Диего Коста получил предложение из Китая и поехал кукухой: отказался тренироваться, поругался с Конте и умолял поскорее оформить трансфер. Форварда тут же отправили в медкабинет и зафиксировали диагноз «психический инфантилизм» – в итоге Коста остался в «Челси», но пропустил матч с «Лестером» и подорвал доверие к себе.

До конца чемпионского сезона Конте делал вид, что все в порядке. Диего остался главным страйкером и вонзил еще шесть мячей, но в начале лета получил ядерную SMS от Антонио: «Я на тебя больше не рассчитываю».

Бразилец тут же рассказал об этой шокирующей истории AS, но резонанс вышел односторонним: алленаторе полтора месяца не комментировал скандальный месседж. Лишь в конце июля, когда Конте допекли вопросами об уходе Косты, итальянец заявил, что еще в январе предупредил Диего о безальтернативном вышвыривании из команды.

Если упростить эту ситуацию, то все выглядит так:

1. Парень встречался с девушкой и обещал подарить ей айфон;

2. Затем молодой человек сходил на свидание с другой леди – без секса, но с поцелуем;

3. У основной девушки было два варианта: или простить подонка, или сразу же расстаться;

4. Она выбрала третий сценарий: дождалась айфона, а только потом бросила за неверность. Причем последнее сообщение дама по-подленькому отправила в WhatsApp.

Если следовать логике порядочных людей, Конте должен был либо еще в январе перевести Косту в резерв (с огромным штрафом), либо вообще забить на меркантильный порыв бразильца. Но Антонио допустил две ошибки: во-первых, проявил беспринципность, вытряхнув Диего только после золота, а во-вторых, совсем бездушно огласил форварду его судьбу.

Скайп, фейстайм, телефонный разговор, личная встреча – что угодно, но не сухое текстовое сообщение. Складывается впечатление, что Конте просто струсил сказать правду и услышать ответ Косты. Это как минимум странно – харизматиченые и обаятельные тренеры так не поступают.

Вдвойне странно, что Антонио вообще обвел Диего мелом: итальянец явно мог дать снайперу второй шанс, но забыл про мудрость и включил ослиное упрямство. По сути, Конте испортил Косте лето – вместо полноценных сборов он поддерживает форму в Бразилии, не представляя, что с ним будет. «Челси» точно не отдаст форварда за три пенса, а других предложений пока нет – даже «Атлетико» притормозил с переговорами.

Впрочем, на выдворении Диего гадости от Конте не закончились. Еще в начале лета он закатил истерику руководству «синих», которое то ли не выделяло нормальный трансферный бюджет, то ли посылало Антонио с его заказами. О шантаже итальянца («Или покупаете, или отставка») писали Sky Sports и The Times, но быстро выяснилось, зачем Конте расшатывал обстановку.

Мужчина на правах короля добивался нового контракта и благополучно его наклянчил – зарплата Мистера подскочила в два раза. Кроме того, ему разрешили добавить в штаб еще двух персонажей – разумеется, итальянцев. С трансферами все тоже прекрасно: больше «синих» (140 млн евро) на новичков потратили только четыре клуба, из которых один – «ПСЖ».

Чувствуется, что Конте ощущает себя властелином «Стэмфорд Бридж»: еще год назад он соглашался на любые условия (например, взял только одного ассистента), а теперь вертит Абрамовичем, как хочет.

Проблема в том, что инвестиции легко могут оказаться напрасными. Конте – крутой методист и один из лучших тактиков планеты, но слабый мотиватор. Он идеален для длинных турниров (три скудетто с «Юве», образцовый отбор на Евро-2016, первое место с «Челси»), но в кубковых турнирах, где важны агрессия и настрой, команды Антонио либо выступают на своем уровне, либо вообще проваливаются. За шесть сезонов на топ-уровне Конте не взял ни одной чашки, не считая унылых Суперкубков. Ужасная статистика означает лишь одно – итальянец не умеет возбуждать игроков на отдельные встречи.

Парни Антонио стабильно плывут под ответственностью: так было с «Баварией» весной 2013-го, с «Галатасараем» в декабре того же года, с «Бенфикой» в Лиге Европы и с «Арсеналом» в недавнем финале Кубка Англии. Проклятие Конте сказалось даже в четвертьфинале Евро: нервные итальянцы откровенно затряслись в серии пенальти. Это уже не эвристика доступности, а закономерность: Антонио просто не в состоянии управлять настроением футболистов.

Ближайший сезон, когда нужно будет разрываться между ЛЧ и АПЛ, Конте назвал самым тяжелым в карьере. Но это всего лишь жалкая перестраховка. На самом деле, алленаторе уже победил: он либо одарит Абрамовича трофеями, либо слажает, но покинет Лондон с космической неустойкой и широченной улыбкой на лице.

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