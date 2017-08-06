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«Арсенал» вырвал Суперкубок Англии у «Челси»
В матче за Суперкубок Англии лондонский «Арсенал» переиграл «Челси» в серии пенальти.
«Арсенал» – «Челси» – 1:1, в серии пенальти 4:1
Гол:
0:1 – Виктор Мозес, 47'
1:1 – Сеяд Колашинац, 82'
Удаление:
Педро («Челси»), 80'
В серии пенальти точнее оказались «канониры» – 4:1. У «синих» промахнулись Куртуа и Мората.
Серия пенальти проводилась по новой схеме А-В-В-А.
- «Арсенал» в 15-й раз в истории выиграл Суперкубок Англии.
- «Канониры» стартуют в Премьер-лиге матчем с «Лестером» 11 августа, начало – в 21:45 по Москве.
- «Синие» в первом туре АПЛ сыграют с «Бёрнли», встреча начнется 12 августа в 17:00 (мск).
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