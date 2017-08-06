Getty Images

«Арсенал» вырвал Суперкубок Англии у «Челси»

«Арсенал» вырвал Суперкубок Англии у «Челси»
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 56 мин. назад

В матче за Суперкубок Англии лондонский «Арсенал» переиграл «Челси» в серии пенальти.

«Арсенал» – «Челси» – 1:1, в серии пенальти 4:1

Гол:

0:1 – Виктор Мозес, 47'

1:1 – Сеяд Колашинац, 82'

Удаление:

Педро («Челси»), 80'

В серии пенальти точнее оказались «канониры» – 4:1. У «синих» промахнулись Куртуа и Мората.

Серия пенальти проводилась по новой схеме А-В-В-А.

  • «Арсенал» в 15-й раз в истории выиграл Суперкубок Англии.
  • «Канониры» стартуют в Премьер-лиге матчем с «Лестером» 11 августа, начало – в 21:45 по Москве.
  • «Синие» в первом туре АПЛ сыграют с «Бёрнли», встреча начнется 12 августа в 17:00 (мск).

Новости чемпионата Англии

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Суперкубок Англии

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Почему Неймар выиграет «Золотой мяч» и казнит Месси

02:44
Популярные видео
Швайни превратил защитника в манекен, не дотронувшись до мяча, а его партнеры порвали «Нью-Ингланд»
1 749 просмотров2 ч
Грустное видео, на котором Болт проигрывает свою последнюю стометровку
21 568 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться