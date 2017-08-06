Пушки – ин. «Арсенал» щелкнул «Челси» и взял Суперкубок Англии

Арсен Венгер до сих пор довольно гладит себя за доминирование над «синими» в финале Кубка страны, поэтому выпустил тех же футболистов, которых отскреб от больничной палаты. Отчасти та тактическая идея принесла Профессору новый контракт с «канонирами»: не было бы задумки с 3-4-2-1, не было бы победы над чемпионами и тезисов перед руководством, что «Эмирейтс» не нужен новый коуч.

А вот Антонио Конте был себе верен – те же 3-4-3, Алонсо с Мозесом как высокие фланги и Миши Батшуайи как первая замена Диего Косте. Джонатан Уилсон, автор книги «Революции на газоне», твитнул в начале матча: «Внезапно Конте надел спортивный костюм. Прямо как Моуринью два года назад в таком же матче».

Тренер действительно выглядит спокойным, насколько это вообще возможно при итальянской пассионарности. Хотя алленаторе должен понимать: его тактику разбирали все лето, даже толковые середняки типа «Вест Брома» с Тони Пулисом знают слабости «Челси».

«Арсенал» играл комбинационно и больше владел мячом. Главной премьерой матча стал Александр Ляказетт. Француз из «Лиона» хорошо играл в пас, но не до конца понимал партнеров и не знал, куда открываться под симпатичные передачи Джаки. Лучший пример этого: главный шанс «Арсенала» забить до перерыва. Ляказетт получил мяч в штрафной по инерции и шмякнул в штангу. Но когда Ивоби прострелил вдоль ворот и мимо Куртуа, Алекс уже не замкнул пас на пустые. Все придет с сыгранностью, старание французского страйкера куда важнее. Он, скорее, подходит схеме Венгера и освободит Алексиса Санчеса от работы на острие, плюс получит топового партнера под нападением.

У «Челси» не было задач попробовать что-то новое, на «Уэмбли» был все тот же чемпион Англии с той же самой игрой. Единственная проблема – Миши Батшуайи. Он в конце прошлого сезона забил мяч, оформивший для «синих» титул, но в этой игре слабо вкрутился в систему Конте и не цеплялся за передачи. То есть не делал того, что требует коуч от форвардов в игре с малым временем владения. В середине поля «Челси» играл Сеск Фабрегас с передачами, которые разрезают поля, воздух и оборону соперников. Он запускал нападение, но из-за слабой вовлеченности Миши больше подключал фланги – Виллиана с Педро.

После перерыва «Арсенал» поплыл и тут же напомнил себя в худших матчах: полная несобранность, отсутствие концентрации и стройности в игре. Этим воспользовались Кэйхилл с Мозесом – давненько защитники не получали столько пространства в штрафной. Виктор забил первый мяч за клуб с ноября и спокойно вернулся в оборону.

«Канониры» заиграли шире после пропущенного гола, Бельерин чаще подключался по правому флангу, но отсутствие химии с Ляказеттом мешало команде комбинировать. Венгер почувствовал это, выпустил более подходящего для навалов Жиру, снял растерявшегося под давлением Ивоби и отправил на поле Уолкотта. Это не дало сильного преимущества «Арсенала» в чужой трети, с забросами в штрафную защита «Челси» привычно справлялась.

Конте забетонировал ворота заменой Рюдигера, забыл только про судейский фактор. Арбитр Роберт Мэдли весь матч последовательно и четко жонглировал карточками. За 45 минут у «Челси» набралось три предупреждения – то есть при любом увеличении грубости рефери сносил бы футболиста с поля. Повод подарил Педро, подрезавший Эль-Ненни и получивший прямую красную. С этого же стандарта «Арсенал» сравнял – Колашинац выскочил из-за спины Давида Луиса и вогнал мяч в сетку.

Спасибо формату, что не заставил смотреть лишние 30 минут все еще летнего футбола. Новая схема пенальти напоминала теннисный тай-брейк – сначала удар «Челси», потом два «Арсенала», потом еще два тычка от «Челси» и так далее. У «синих» сломались как раз те, на кого можно было подумать – голкипер Куртуа, почему-то вызвавшийся бить, и новичок Мората.

Команда Романа Абрамовича проиграла четвертый матч за Суперкубок подряд – последний раз она побеждала в 2009-м. Вполне возможно, что это не последний раз в этом году, когда фанаты «Челси» грустят от поражений.

«Арсенал» – «Челси» – 1:1 (4:1 пен.)

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