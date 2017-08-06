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Антонио Конте: «Это уже вторая подряд игра с «Арсеналом», которую мы заканчивали вдесятером»

Конте: «Это уже вторая подряд игра с «Арсеналом», которую мы заканчивали вдесятером»
Eurosport

1 час назад

Главный тренер «Челси» пожаловался на судейство в матче Суперкубка Англии.

«Я не видел эпизода с удалением Педро, поэтому мне трудно что-то сказать по поводу решения арбитра. Но это уже вторая игра подряд с «Арсеналом», которую мы заканчивали вдесятером. Слышал, что должен был быть пенальти в нашу пользу, но тоже не видел этого момента.

Мы продолжаем работать. У нас была трудная предсезонная подготовка, через шесть дней начинается чемпионат, и важно сосредоточиться на следующем матче», – цитирует Конте ВВС.

  • «Арсенал» победил «Челси» в Суперкубке Англии в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.
  • В финале Кубка Англии-2016/17, в котором «Челси» также проиграл «Арсеналу» (1:2), с поля был удален Виктор Мозес.

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