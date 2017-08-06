Антонио Конте: «Это уже вторая подряд игра с «Арсеналом», которую мы заканчивали вдесятером»

«Я не видел эпизода с удалением Педро, поэтому мне трудно что-то сказать по поводу решения арбитра. Но это уже вторая игра подряд с «Арсеналом», которую мы заканчивали вдесятером. Слышал, что должен был быть пенальти в нашу пользу, но тоже не видел этого момента.

Мы продолжаем работать. У нас была трудная предсезонная подготовка, через шесть дней начинается чемпионат, и важно сосредоточиться на следующем матче», – цитирует Конте ВВС.

«Арсенал» победил «Челси» в Суперкубке Англии в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

В финале Кубка Англии-2016/17, в котором «Челси» также проиграл «Арсеналу» (1:2), с поля был удален Виктор Мозес.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме