Антонио Конте – о пенальти Куртуа: «Альваро Мората – форвард, но тоже не забил пенальти»

Антонио Конте прокомментировал удар Тибо Куртуа с точки во время серии послематчевых пенальти в Суперкубке Англии.

«Куртуа – один из лучших исполнителей пенальти. Если я замечаю, что на тренировках игрок демонстрирует умение их, я остановлю на нем выбор.

Не забывайте, что Мората – форвард, но он тоже не забил пенальти», – приводит слова Конте официальный сайт «Челси».

В финале Суперкубка Англии «Арсенал» обыграл «Челси» в серии послематчевых пенальти.

Тибо Куртуа пробил с точки выше ворот.

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