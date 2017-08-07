Getty Images

Антонио Конте – о пенальти Куртуа: «Альваро Мората – форвард, но тоже не забил пенальти»

Конте – о пенальти Куртуа: «Мората – форвард, но тоже не забил пенальти»
Eurosport

1 час назад

Видимо, мы еще увидим пенальти от Тибо в сезоне-2017/18.

Антонио Конте прокомментировал удар Тибо Куртуа с точки во время серии послематчевых пенальти в Суперкубке Англии.

«Куртуа – один из лучших исполнителей пенальти. Если я замечаю, что на тренировках игрок демонстрирует умение их, я остановлю на нем выбор.

Не забывайте, что Мората – форвард, но он тоже не забил пенальти», – приводит слова Конте официальный сайт «Челси».

  • В финале Суперкубка Англии «Арсенал» обыграл «Челси» в серии послематчевых пенальти.
  • Тибо Куртуа пробил с точки выше ворот.

Все новости футбола

По теме

Суперкубок Англии

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Стильный ассист пяткой из MLS, который предсказуемо стал крутым голом

00:31
Популярные видео
Крутая обработка из MLS, сочный удар, точное попадание и, конечно, гол
 38 просмотров23 мин
Вилья отгрузил трешку и выцарапал победу в дерби «Нью-Йорка»
1 076 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться