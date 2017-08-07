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Антонио Конте – о пенальти Куртуа: «Альваро Мората – форвард, но тоже не забил пенальти»
Видимо, мы еще увидим пенальти от Тибо в сезоне-2017/18.
Антонио Конте прокомментировал удар Тибо Куртуа с точки во время серии послематчевых пенальти в Суперкубке Англии.
«Куртуа – один из лучших исполнителей пенальти. Если я замечаю, что на тренировках игрок демонстрирует умение их, я остановлю на нем выбор.
Не забывайте, что Мората – форвард, но он тоже не забил пенальти», – приводит слова Конте официальный сайт «Челси».
- В финале Суперкубка Англии «Арсенал» обыграл «Челси» в серии послематчевых пенальти.
- Тибо Куртуа пробил с точки выше ворот.
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