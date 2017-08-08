Миши Батшуайи – о смехе над промахами Куртуа и Мораты с пенальти: «Разочарую, но я этого не делал»

Нападающий «Челси» в твиттере ответил на критику за эпизод, произошедший во время серии пенальти в игре за Суперукубок Англии против «Арсенала».

Негодующие начали травлю игрока, заподозрив его в смехе над промахами партнеров по команде Альваро Мораты и Тибо Куртуа.

«Лол, кто-то действительно считает, что я смеялся над промахами партнеров по команде или нашим поражением? Разочарую вас, но я этого не делал», – написал Батшуайи.

«Арсенал» разгромил «Челси» в серии одиннадцатиметровых (4:1) и выиграл Суперкубок страны в 15-й раз в истории.

Батшуайи провел на поле 74 минуты, уступив место Альваро Морате.

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