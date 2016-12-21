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Барселона - Эркулес

Кубок Испании - 22 декабря 2016

Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Барселона – Эркулес на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 00:00 22 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Барселона – Эркулес? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Барселона и Эркулес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

