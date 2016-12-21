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- 2-ой тайм
- Туран89'
- Туран86'
- Алькасер73'
- Туран55'
- Рафа50'
- 1-ый тайм
- Ракитич (P)45'
- Видаль42'
- Динь37'
Перед матчем
Онлайн
Барселона - Эркулес
Кубок Испании - 22 декабря 2016
Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Барселона – Эркулес на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 00:00 22 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Барселона – Эркулес? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Барселона и Эркулес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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На этом пора прощаться. Поклонников «Барселоны» с победой. А для вас трудился Евгений Коростелев. Всего хорошего!
Все! Матч окончен! «Барселона» укатала в газон «Эркулес» и вышла в 1/8 Кубка Испании – 7:0.
Силессен наконец спас команду после хиленького удара Чечу в угол. А арбитр еще пару минут накинул, издевательник!
После розыгрыша углового мяч отлетел на угол штрафной к Турану, который по дуге точно в девятку ворот «Эркулеса» его отправил. Чумовой гол!
ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ТУРААААААААААН! ХЕТ-ТРИК! 7:0!
Алькасер! Пробил из-за штрафной в угол, но кипер «Эркулеса» классный сэйв совершил.
Ну это похороны! Пако после идеального навеса Видаля пробил головой точно в голкипера, но Туран успел вколотить мяч под перекладину.
ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! 6:0! ТУРААААААН!
Алеиш Видаль на газоне, Ракитич там же. Игроки «Эркулеса» начинают фолить, но не грубо, поэтому на их счету еще ни одной карточки нет.
Пако вошел во вкус и до последнего преследовал защитника, чтобы отобрать мяч и забить еще, но ничего у него не вышло.
Удааааар! Ракитич пробил издали в самый угол, но мяч так долго летел, что вратарь «Эркулеса» успел встретить его с цветами и шампанским.
Последняя десятиминутка началась. Силессен в третий раз за матч коснулся мяча.
«Барселона» продолжает втаптывать соперника в газон. А эти ребята любят поиздеваться над соперниками.
Видимо, игроки «Эркулеса» мало пропустили: один из них пошел в обводку прямо в своей штрафной и каким-то чудом мяч не потерял.
Ух! «Эркулес» заработал угловой, Рохас мощно головой пробил, но не попал в створ.
Сегодня вне игры у игроков «Барселоны» только в пограничных случаях определяется: Пако в метровом офсайде находился в момент передачи Рафиньи, но арбитр флаг все равно не поднял. Видимо, слишком жалко ему было нападающего «Барсы».
ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ПАКОООООО! 5:0! ОН ЗАБИИИИИИИИИЛ!
А вот и та самая красота, которую болельщики устроили в первом тайме.
Еще 20 минут играть командам. С каждой секундой они это делают все менее охотно.
Еще одна замена в составе «Эркулеса»: вместо Беррокала в игру вступил Салинас. Это, кстати, третья перестановка у гостей.
Игроки «Эркулеса» все чаще оказываются неподалеку от штрафной Силессена. Может гол престижа закатят гости, а то совсем скучно.
Рафинья дерзко полез в штрафную, мог бить из отличной позиции, но не решился это делать с левой ноги, а под правую ему переложить не дали.
Другие матчи Кубка Испании уже завершились. Да и вообще в мире кроме матча в Каталонии уже никто не играет.
Луис Энрике даже при таком счете не успокаивается и требует от своих игроков максимальной концентрации. Зачем только это нужно, если и так все ясно.
Не допрыгнул до мяча Алькасер после простела Суареса. Еще и не везет сегодня форварду.
Туран закинул мяч на Алькасера, но тот не может даже такому сопернику забить. Зачем «Барса» за него 40 (по-моему столько) миллионов заплатила «Барса» непонятно.
Нравится мне как сегодня играет Денис Суарес. Никого не боится этот парень, нагло лезет в штрафную, обыгрывает, бьет по воротам. Вообще красавчик!
Умтити получил по голове, отдохнул несколько минут в штрафной соперника, очухался и побежал защищать свои ворота.
Не останавливаются на достигнутом каталонцы. Арда мог еще один забить, но защитники «Эркулеса» вступились за вратаря.
Видаль навесил в штрафную, где Арда продавил защитника и свой гол забил. Бедный «Эркулес»!
ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ТУРААААААААААН! 4:0! РАЗГРОМ! УНИЧТОЖЕНИЕ! УНИЖЕНИЕ!
Тренер «Эркулеса» пытается что-то изменить: выпустил он вместо Буэзо Майнца, но это вряд ли поможет.
Теперь уже точно никакой интриги нет. «Барселона» спокойно может поглумиться над соперником, насовав ему еще пару голов.
Арда сделал этот гол: нескольких соперников в штрафной накрутил турок, отпустил мяч от себя, но по нему очень круто приложился Рафинья, уложив его в угол.
ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! РАФИНЬЯ! 3:0!
Умтити задумал пофинтить возле своей штрафной, но у него это получилось, поэтому с мячом по-прежнему хозяева.
Даже удар по воротам соперника нанесли игроки в белых футболках, но мяч полетел в район углового флага.
Угловой заработали гости. Вялый Силессен лениво показал защитникам кто кого должен прикрыть.
У Яспера Силессена был шанс впервые в матче потрогать мяч, но не срослось. Прострел игрока «Эркулеса» получился неточным.
Встреча на «Камп Ноу» возобновилась. «Барселона» с мячом.
Четким ударом в угол хорват закрепил преимущество каталонцев. Тут же прозвучал свисток. «Барселона» ведет в матче против «Эркулеса» 2:0!
ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! РАКИТИЧ! 2:0!
ПЕНАЛЬТИ! Туран получил мяч в штрафной, заложил вираж и упал после подножки. Чистейший одиннадцатиметровый.
Динь намеревался сделать дубль, но после подачи не попал влет.
Алеиш Видаль пока ничего не показывает в плане игры, зато только что спровоцировал массовый конфликт, который арбитру пришлось экстренно тушить. Желтую заработал игрок «Барсы».
Пять минут остается играть в первой половине. «Барселона» реализовала преимущество и продолжает катать мяч.
Возможно, не самый честный гол забила «Барса»! Динь подключился в атаку, находился во вне игры, но арбитр этого не заметил. Мяч несколько раз срикошетил в штрафной «Эркулеса» и выпал на ногу французу, который попал.
ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ДИИИИИИИИНЬ! 1:0!
Какая красота! Все болельщики включили фонарики на телефонах и устроили сумасшедший флешмоб.
Кстати, хозяева все еще ни разу в створ ворот соперника не пробили. Может зря Луис Энрике так рано MSN отдыхать отправил?
Не получается у «Барсы» забить. А счет, напомню, 1:1 по сумме двух встреч. Один гол «Эркулеса» и все, прощай кубочек!
Удааааааааар! Денис Суарес напролом попер в штрафную, обыграл двоих и пробил в ближний – мяч попал в сетку с внешней стороны.
Гомеш пошел в отбор и воткнулся в соперника, но арбитр позволил «Барсе» завладеть мячом. Странное решение господина со свистком.
Тут же Андре Гомиш рвался к воротам Биугеса, но вратарь «Эркулеса» первым успел к мячу.
Моме-е-е-е-нт! Чечу получил передачу вразрез и почти выбежал один на один с Силессеном. Маскерано успел в последний момент накрыть соперника, который был решительно настроен забить.
Подняли представители «Эркулеса» своего игрока на ноги. Тот немного похромал и резко рванул на поле.
Чека половину тайма рубил соперников по ногам, а тут получил сам. Да так, что подняться не может. Медики на поле.
Ракитич понял, что без его помощи партнеры атаку не завершат и пробил по воротам – сильно, но выше.
Туран вгрызсся в соперника на фланге и отобрал мяч. «Эркулес» уже минут пять не покидает свою штрафную.
Умтити – главный плеймейкер «Барсы» сегодня. Чтобы вы знали, насколько плотно каталонцы держат соперника на его половине.
Туран завалил соперника и некоторое время возмущался свистком арбитра. А чего возмущаться, если все очевидно и понятно.
Чека треснул по ногам Рафинье и несколько секунд умолял арбитра не показывать ему карточку. Помогло.
Уууууууу! Мощную атаку с участием как раз Турана провели хозяева: турецкий полузащитник вошел в штрафную и прострелил на Алькасера, но того защитник опередил.
Арда Туран пока совсем незаметен. Казалось бы, в этой команде именно он должен быть лидером, ан нет.
Гости провели неплохую атаку: мяч ходил с фланга на фланг, последовал прострел, но центральный нападающий Беррокал по воротам не пробил.
Четверть часа позади, но до сих пор ни одного момента команды не создали. Оно и понятно: «Эркулес» слишком скромный, а каталонцы не очень хорошо понимают друг друга.
Какой-то лысый мужчина, похожий на Розину (вы же помните такого, в «Зените» играл), сделал передачу на фланг, но арбитр зафиксировал офсайд.
Умтити начал атаку команды. Динь отправил мяч на противоположный фланг, но тот улетел за боковую. Правда «Барса» по-прежнему в атаке.
И тут же еще один фол. Сегодня игрокам «Барселоны» прилично будет доставаться по ногам от ребят из третьей лиги.
Нарушение в центре поля. Рафинья летел по центру и готовился сделать передачу на Алькасера, но получил по ногам. Арбитр пока обошелся без карточки.
Еще один корнер заработали хозяева. Ракитич подал на ближнюю штангу, где неожиданно оказался Маскерано. Аргентинец неуклюже подставил лысину и по воротам не попал.
Силессен сегодня в воротах у «Барсы», хотя мог встать любой полевой игрок: вряд ли «Эркулес» доставит неприятности защите каталонцев.
Снова на острие нападающий «Барсы», только на этот раз он во вне игры залез при розыгрыше углового. Надо было так умудриться.
Динь сыграл в стенку с Гомешем, сделал передачу в штрафную на Алькасера, но того защитник опередил.
Ладненько. Давайте непосредственно к футболу. «Барселона» атакует, как и подобает крутому суперклубу против каких-то неизвестных ребят.
Очень плохо нынче с трансляциями матчей из Испании. Тем более кубковых матчей. Тем более стадий 1/16 финала.
Поехали! Матч начался!
В первом матче команды скатали сенсационную ничью 1:1. «Барса» даже какое-то время проигрывала, но всего 6 минут. Паренек по фамилии Аленья принес «сине-гранатовым» удобный результат.
Многие каталонские резервисты сегодня смогут показать себя. Пако Алькасер, Люка Динь, Денис Суарес – сегодня их шанс не покинуть команду уже этой зимой.
Хэй! «Барса» без Месси и Неймара развлекается в Кубке Испании с «Эркулесом». Евгений Коростелев будет следить вместе с вами за этим матчем.
«Барселона» разминается в Кубке Испании на скромном «Эркулесе». Месси, Неймар и другие крутыши будут отдыхать, но и без них будет на кого посмотреть.