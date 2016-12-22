Атлетик Бильбао
Завершено
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3
-
0
0
23:00
22.12.16
Сан-Мамес
Расинг Сантандер
    Кубок Испании • 1/16 финала
    Финальная стадия
    • 2-ой тайм
    • Атлетик Бильбао
    • Расинг Сантандер
    • Уильямс
      72'
    • Гарсия
      47'
    • 1-ый тайм
    • Атлетик Бильбао
    • Расинг Сантандер
    • Этчейта
      17'
    Перед матчем

    Онлайн
    Атлетик Бильбао - Расинг Сантандер
    Кубок Испании - 22 декабря 2016

    Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Атлетик Бильбао – Расинг Сантандер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 22 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


    Вы уже проголосовали за победителя в матче Атлетик Бильбао – Расинг Сантандер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Атлетик Бильбао и Расинг Сантандер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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