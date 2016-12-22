Сельта
Завершено
0
1
-
0
0
22:00
22.12.16
Стадион Балаидос
УКАМ Мурсия КФ
    Кубок Испании • 1/16 финала
    Финальная стадия
    • 1-ый тайм
    • Сельта
    • УКАМ Мурсия КФ
    • Диас
      30'
    Перед матчем

    Онлайн
    Сельта - УКАМ Мурсия КФ
    Кубок Испании - 22 декабря 2016

    Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Сельта – УКАМ Мурсия КФ на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 22 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Эдуардо Бериссо или Франсиско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Сельта – УКАМ Мурсия КФ? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Сельта и УКАМ Мурсия КФ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
    30
    Главное 
     
     Удалить

    Комментариев нет

    Комментарии 0