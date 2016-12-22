Алавес
Завершено
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3
-
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22:00
22.12.16
Мендизорроза
Химнастик
    Кубок Испании • 1/16 финала
    Финальная стадия
    • 1-ый тайм
    • Алавес
    • Химнастик
    • Крстичич
      40'
    • Собрино (P)
      31'
    • Какабадзе
      30'
    • Мендес
      12'
    Перед матчем

    Онлайн
    Алавес - Химнастик
    Кубок Испании - 22 декабря 2016

    Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Алавес – Химнастик на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 22 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Маурисио Пеллегрино или Висенте Морено? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Алавес – Химнастик? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Алавес и Химнастик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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