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- 1-ый тайм
- Крстичич40'
- Собрино (P)31'
- Какабадзе30'
- Мендес12'
Перед матчем
Онлайн
Алавес - Химнастик
Кубок Испании - 22 декабря 2016
Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Алавес – Химнастик на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 22 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Маурисио Пеллегрино или Висенте Морено? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Алавес – Химнастик? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Алавес и Химнастик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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