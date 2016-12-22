Поделиться
- 2-ой тайм
- Перес84'
- 1-ый тайм
- Альваро20'
Перед матчем
Онлайн
Эспаньол - Алькоркон
Кубок Испании - 22 декабря 2016
Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Эспаньол – Алькоркон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 22 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Кике Энрике Санчес Флорес или Хулио Велакес Сантьяго? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Эспаньол – Алькоркон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Эспаньол и Алькоркон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет