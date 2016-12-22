Эспаньол
Компенс. время 1-го тайма
1
-
1
23:00
22.12.16
Стадион Корнелия-Эль Прат
Алькоркон
Кубок Испании • 1/16 финала
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Эспаньол
  • Алькоркон
  • Перес
    84'
  • 1-ый тайм
  • Эспаньол
  • Алькоркон
  • Альваро
    20'
Перед матчем

Онлайн
Эспаньол - Алькоркон
Кубок Испании - 22 декабря 2016

Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Эспаньол – Алькоркон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 22 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Кике Энрике Санчес Флорес или Хулио Велакес Сантьяго? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Эспаньол – Алькоркон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Эспаньол и Алькоркон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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