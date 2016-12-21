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- 2-ой тайм
- 87'
- Риера86'
- ЛимонесОтегуи84'
- СамперКарсела-Гонсалес76'
- Гарсия75'
- СоньеПерейра68'
- АтцилиБога59'
- Ромеро59'
- Перерыв
- Де лас КуэвасРомеро45'
- 1-ый тайм
- Беренгер45'
- МеридаТоррес36'
Перед матчем
Онлайн
Осасуна - Гранада
Кубок Испании - 21 декабря 2016
Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Осасуна – Гранада на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Хоакин Капаррос или Лукас Алькарас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Осасуна – Гранада? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Осасуна и Гранада, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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