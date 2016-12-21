Осасуна
Завершено
0
2
-
0
0
23:00
21.12.16
Стадион Рейно де Наварра
Гранада
    Кубок Испании • 1/16 финала
    Финальная стадия
    • 2-ой тайм
    • Осасуна
    • Гранада
    • 87'
    • Риера
      86'
    • ЛимонесОтегуи
      84'
    • СамперКарсела-Гонсалес
      76'
    • Гарсия
      75'
    • СоньеПерейра
      68'
    • АтцилиБога
      59'
    • Ромеро
      59'
    • Перерыв
    • Осасуна
    • Гранада
    • Де лас КуэвасРомеро
      45'
    • 1-ый тайм
    • Осасуна
    • Гранада
    • Беренгер
      45'
    • МеридаТоррес
      36'
    Перед матчем

    Онлайн
    Осасуна - Гранада
    Кубок Испании - 21 декабря 2016

    Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Осасуна – Гранада на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Хоакин Капаррос или Лукас Алькарас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Осасуна – Гранада? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Осасуна и Гранада, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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