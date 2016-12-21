Валенсия
Завершено
0
2
-
1
0
23:00
21.12.16
Месталья
Леганес
Кубок Испании • 1/16 финала
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Валенсия
  • Леганес
  • Герреро
    90'
  • Родриго
    89'
  • МачисАррибас
    87'
  • ЛоренсоГайя
    79'
  • Эль-ХаддадиМир
    71'
  • ЛусианоТони
    69'
  • ПересСолер
    57'
  • Марин
    57'
  • Медран
    54'
  • Мачис
    49'
  • Перес
    48'
  • Перерыв
  • Валенсия
  • Леганес
  • ПиресГерреро
    45'
  • 1-ый тайм
  • Валенсия
  • Леганес
  • Родриго
    36'
Перед матчем

Онлайн
Валенсия - Леганес
Кубок Испании - 21 декабря 2016

Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Валенсия – Леганес на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Чезаре Пранделли или Асьер Гаритано Агирресабаль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Валенсия – Леганес? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Валенсия и Леганес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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