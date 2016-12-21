Онлайн

Валенсия - Леганес

Кубок Испании - 21 декабря 2016

Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Валенсия – Леганес на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Чезаре Пранделли или Асьер Гаритано Агирресабаль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Валенсия – Леганес? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Валенсия и Леганес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

