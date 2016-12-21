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- 2-ой тайм
- Герреро90'
- Родриго89'
- МачисАррибас87'
- ЛоренсоГайя79'
- Эль-ХаддадиМир71'
- ЛусианоТони69'
- ПересСолер57'
- Марин57'
- Медран54'
- Мачис49'
- Перес48'
- Перерыв
- ПиресГерреро45'
- 1-ый тайм
- Родриго36'
Перед матчем
Онлайн
Валенсия - Леганес
Кубок Испании - 21 декабря 2016
Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Валенсия – Леганес на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Чезаре Пранделли или Асьер Гаритано Агирресабаль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Валенсия – Леганес? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Валенсия и Леганес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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