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- 2-ой тайм
- Мартен90'
- МоскераБорхес90'
- БабелЧолак89'
- ДонкГутьеррес83'
- Хоселу80'
- Морено ДуранГама78'
- Себальос77'
- Пиччини76'
- МандиКастро67'
- ПетрошМартен67'
- Пиччини66'
- Бабел59'
- Гонсалес57'
- Луизинью54'
- 1-ый тайм
- Аррибас11'
Перед матчем
Онлайн
Депортиво Ла-Корунья - Реал Бетис
Кубок Испании - 21 декабря 2016
Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Депортиво Ла-Корунья – Реал Бетис на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Гаиска Гаритано или Виктор Санчес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Депортиво Ла-Корунья – Реал Бетис? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Депортиво Ла-Корунья и Реал Бетис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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