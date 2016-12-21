Депортиво Ла-Корунья
Завершено
0
3
-
1
0
23:00
21.12.16
Стадион Риазор
Реал Бетис
Кубок Испании • 1/16 финала
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Депортиво Ла-Корунья
  • Реал Бетис
  • Мартен
    90'
  • МоскераБорхес
    90'
  • БабелЧолак
    89'
  • ДонкГутьеррес
    83'
  • Хоселу
    80'
  • Морено ДуранГама
    78'
  • Себальос
    77'
  • Пиччини
    76'
  • МандиКастро
    67'
  • ПетрошМартен
    67'
  • Пиччини
    66'
  • Бабел
    59'
  • Гонсалес
    57'
  • Луизинью
    54'
  • 1-ый тайм
  • Депортиво Ла-Корунья
  • Реал Бетис
  • Аррибас
    11'
Перед матчем

Онлайн
Депортиво Ла-Корунья - Реал Бетис
Кубок Испании - 21 декабря 2016

Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Депортиво Ла-Корунья – Реал Бетис на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Гаиска Гаритано или Виктор Санчес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Депортиво Ла-Корунья – Реал Бетис? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Депортиво Ла-Корунья и Реал Бетис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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