Лас Пальмас
    -
    23:15
    03.01.17
    Эстадио де Гран Канария
    Атлетико Мадрид
      Кубок Испании • 1/8 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Лас Пальмас - Атлетико Мадрид
      Кубок Испании - 3 января 2017

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Лас Пальмас – Атлетико Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:15 3 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Кике Сетьен или Диего Симеоне? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Лас Пальмас – Атлетико Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Лас Пальмас и Атлетико Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0