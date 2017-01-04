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- 2-ой тайм
- МоратаМариано83'
- Витоло82'
- КорреаБен Йеддер81'
- РодригесДанило78'
- АсенсиоИско66'
- ИборраКраневиттер58'
- Перерыв
- ГансоСарабиа45'
- 1-ый тайм
- Родригес (P)44'
- Меркадо43'
- Марсело42'
- Карвахаль41'
- Варан29'
- Гансо25'
- Иборра23'
- Родригес11'
Перед матчем
Онлайн
Реал Мадрид - Севилья
Кубок Испании - 4 января 2017
Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Севилья на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:15 4 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Зинедин Зидан или Хорхе Сампаоли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Мадрид – Севилья? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Реал Мадрид и Севилья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
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Всем спасибо за внимание! Для вас работал Руслан Хрипун. Пока!
ФИНИШ!!!!!! Мадридцы без проблем укатали севильцев, которых подвела ужасная реализация.
3 минуты компенсировал судья.
Кто-нибудь, принесите парням кресла! Они очень устали, но не могут досрочно уйти с работы.
Иско пытается проявить себя, часто заигрывается, но вряд ли за такое его будет журить Зидан.
Судья покашивается на часы. Ему тоже пресный футбол после перерыва порядком надоел.
Иско классно навесил в штрафную севильяцев и Мариано едва не забил первым же ударом по воротам. Рико парировал.
Последняя замена у мадридцев. Вместо так и не забившего Мораты вышел Мариано.
Похоже, голов сегодня больше не дождаться. Команды не просто пешком ходят, а фрагментами стоят.
Мадридцы легко побеждают даже в отсутствие Роналду, Бензема, Бэйла, Рамоса, Ковачича и Пепе.
Хамес наигрался. Вместо автора дубля вышел Данило.
Вратарь мадридцев Касилья исполняет Нойера, гуляя по штрафной и пресекая выходы с самим собой соперников.
ЭУСКУДЕРО!!!!! Полузащитник гостей после удачного рикошета поймал мяч на ногу в левой части мадридской штрафной и ударом с левой пробил над перекладиной!
Мадридцы отдали инициативу сопернику, стремясь поймать команду Сампаоли на контратаке. Пока ничего не получается.
Счет 15:7 по ударам по воротам в пользу хозяев. Моменты у севильцев есть, но реализация ниже среднего.
МАРСЕЛО!!!!! Защитник мадридцев прокрался слева в штрафную и двинул с левой в ближний угол, попав в защитника.
Идет открытая игра, но команды уже заметно устали и в завершаеющей стадии стало много ошибок.
Севильцы почему-то атакуют исключительно через центр, почти не задействуя фланги. Странно, ведь в центре все перекрыто.
У мадридцев небольшой перевес во владении мячом, всего 55%, но визуально и по игре преимущество команды Зидана огромное.
Еще одна замена. Вместо Асенсио вышел Иско, которого летом могут обменять с доплатой на Деле Алли.
Хамес вкрутил мяч с левого фланга в штрафную «Севильи», но защитники легко вынесли.
Страсти накаляются и все очевиднее пахнет удалением. А хотелось бы футбола.
Как-то совсем упал темп. Одни не могут, другим не надо.
Да, судья сегодня точно за мадридцев. Варан срезал в своей штрафной Витоло, а судья не назначил пенальтти.
Не везет сегодня Морате. Классно открывается нападающий, но после этого радует только конкурента Бензема.
Первая замена в матче. Вместо Иборры выскочил Краневиттер.
Не хватает огня после перерыва, что вполне логично, но зрителей все-таки нужно уважать.
Каждый второй фанат гостей выглядит примерно вот так. Ни одной пока зацепки у команды Сампаоли, чтобы забить.
Зидан аплодирует Карвахалю, который выиграл силовую борьбу у Насри. Невелико достижение, учитывая фактуру Самира.
Мадридцы, несмотря на счет, не вылазят с чужой половины поля, стремясь забить побольше. Разумно, ведь еще есть ответный матч.
МАРСЕЛО!!! С линии штрафной капитан мадридцев пробил с разворота над планкой!
Неплохой ответ получился у Витоло. Полузащитник гостей ворвался на ударную позицию в штрафную и пробил рядом со штангой!
Мората, как же так? Марсело идеально набросил мяч слева на ногу нападающему и Альваро промазал!
У севильцев в первом тайме совершенно ничего не клеилось не в последнюю очередь из-за слабой игры Насри.
В первом тайме судья Матеу Лаос принял несколько неоднозначных решений в пользу мадридцев.
Продолжаем!
Перерыв!
Хамес довел количество голов за «Реал» до 62-х в 95 матчах во всех турнирах.
Пенальти на самом деле очень неочевидный. Мариано не толкал Модрича – тот зацепился за его ногу и упал.
ГООООООООООООООООООЛ! Хамес сделал дубль, красиво на паузе уложив вратаря во время удара с точки.
ПЕНАЛЬТИ!!!!!! Модрича свалили в штрафной, желтая для Мариано.
ВИТОЛО!!! Какие же убойные момент сегодня не реализовывают гости! Витоло вышел один на один с Касильей и вратарь вышел победителем, парировав на угловой. Это второй его суперсэйв в матче.
Как-то вот так выглядят сегодня команды. Мадридский Симба сильнее и проворнее.
Мадридцы в основном взрывают левый фланг, где прописался Марсело и куда смещается Хамес. У защитников «Севильи» не проходят панические атаки.
Тренер «Севильи» Сампаоли бушует на бровке – того и гляди выскочит и отлупит кого-то из своих. Зидан, как всегда, ведет себя степенно.
Испанские режиссеры продолжают крутить красивейший удар Модрича боковыми ножницами. Мог случиться шедевр.
Невероятно! Корреа после классного пронкающего паса выскочил один на один с Касильей и пробил точно во вратаря. Мяч отскочил к Иборре и тот не попал в пустые ворота!
Опасный стандарт нарисовался на левом фланге атаки «Севильи». Совершенно незаметный Насри навесил и Гансо затылком пробил выше ворот!
УУУУУУУУУУХ! Чуть третий вдогонку не зашел! Мората прокрался слева в штрафную, уложил на замахе двоих защитников и пробил с 10 метров во вратаря!
Именинник Кроос четко вкрутил мяч на уголову центральному защитнику с углового и тот с 10 метров прошил вратаря ударом головой. 2:0.
ГОООООООООООООООООЛ! Варан удвоил счет!
МОМЕНТИЩЕ!!!! Марсело ударил сходу после навеса справа с острого угла с 12 метров в ближний угол Рико парировал на угловой!
Робкие попытки игроков «Севильи» обострить игру мгновенно пресекаются. Счет по ударам по воротам 6:1 в пользу мадридцев.
И еще одна картахена для игрока «Севильи»! Желтую за грубейший срез Асенсио получил Меркадо.
Ау, судья! А теперь в чем дело! Гансо на этот раз свалил неподалеку от своей штрафной Карвахаль, но судья не заметил.
БАЦ! Первая желтая пошла. Гансо свалился мешком в штрафной «Реала» и судья определил в этом моменте симуляцию.
Вот такого красавца положил Хамес. Левая у него волшебная.
Какую красоту затеяли мадридцы на своей половине поля! Уходили от прессинга через пас в одно касание и таки оставили соперников в дураках.
Вратарь «Севильи» Касилья так может и замерзнуть – гости совершенно не атакуют. Странно видеть автобус от парней Сампаоли.
Асенсио прокрался слева в штрафную «Севильи», дурил соперника ложными замахами, но тот не купился.
Полное преимущество у «Реала», который словно какую-то «Осасуну» раскатывает.
МОООООООДРИЧ! Хорват мог исполнить второй шедевр года после гола Жиру. После навеса справа Карвхаля опорник «Реала» пробил через себя и послал мяч в интимной близости от штанги!
ОГО! Чуть второй не влетел в ворота «Севильи». Мората принял мяч в левой части штрафной после прострела Марсело и пробил в штангу!
На ровном месте подстерегли неприятности гостей. Так привезти себе нужно было умудриться.
Теперь Хамеса зимой точно не продадут.
Нзонзи потерял мяч у своей штрафной в борьбе с Каземиро, мяч отскочил к Хамесу и колумбиец из-за пределов штрафной послал мяч точно в правый от кипера угол.
ГОООООООООООЛ! Хааааааамес! 1:0.
Гости в начале матча еще бегали на чужую половину поля, а сейчас нагллухо захлопнулись в своей штрафной.
Все атаки у «Реала» разгоняет Модрич, но очень медленно. Нет, хорват не потерял в скорости – партнеры плохо открываются.
Мадридцы резвее атакуют, держат хороший темп, но вратари в игру еще не вступали.
Шикарный ответ получился у «Севильи». Корреа пролез слева в шттафную Касильи пробил в дальний угол – рядом со штангой!
Если Мората не использует сегодня шанс, то может вернуться в «Ювентус». По крайней мере, так говорят.
МОРАТА!!!!!! После мягкого наброса справа от Модрича бенземазаменитель с 10 метров пробил рядом со штангой! Был, кстати, офсайд, но судьи не заметили.
На первой минуте игроки обоих команд по два раза обрезались. Давно тренировались, что ли?
Поехали!
Сегодня ровно год, как Зизу тренирует «Реал». Вот такую внушительную коллекцию побед собрал француз.
Роналду, видимо, перепил во время встречи Нового года и его нет даже в заявке. Наверное, ждет дома у Тони Крооса. у которого сегодня день рождения. 27 годков стукнуло.
Всем привет! «Реал» проведет первый матч после победы на Клубном чемпионате мира и сразу против сильного соперника – «Севилья» готова упереться на «Бернабеу».