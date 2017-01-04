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- 2-ой тайм
- Сориано89'
- Кастильехо88'
- Мартинес88'
- Анхель87'
- ПатоБорре82'
- СурутусаГранеро82'
- Тригерос77'
- Дос СантосКастильехо76'
- Вильян ХосеХуанми76'
- Ойярсабаль73'
- Вильян Хосе65'
- ВелаКаналес62'
- 1-ый тайм
- Вела33'
- Вильян Хосе17'
Перед матчем
Онлайн
Реал Сосьедад - Вильярреал
Кубок Испании - 4 января 2017
Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Реал Сосьедад – Вильярреал на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 4 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Эусебио или Франсиско Эскриба? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Сосьедад – Вильярреал? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Реал Сосьедад и Вильярреал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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