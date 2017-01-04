Реал Сосьедад
Завершено
0
3
-
1
0
21:00
04.01.17
Аноэта
Вильярреал
Кубок Испании • 1/8 финала
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Реал Сосьедад
  • Вильярреал
  • Сориано
    89'
  • Кастильехо
    88'
  • Мартинес
    88'
  • Анхель
    87'
  • ПатоБорре
    82'
  • СурутусаГранеро
    82'
  • Тригерос
    77'
  • Дос СантосКастильехо
    76'
  • Вильян ХосеХуанми
    76'
  • Ойярсабаль
    73'
  • Вильян Хосе
    65'
  • ВелаКаналес
    62'
  • 1-ый тайм
  • Реал Сосьедад
  • Вильярреал
  • Вела
    33'
  • Вильян Хосе
    17'
Перед матчем

Онлайн
Реал Сосьедад - Вильярреал
Кубок Испании - 4 января 2017

Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Реал Сосьедад – Вильярреал на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 4 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Эусебио или Франсиско Эскриба? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Сосьедад – Вильярреал? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Реал Сосьедад и Вильярреал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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