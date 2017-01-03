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Осасуна - Эйбар

Кубок Испании - 3 января 2017

Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Осасуна – Эйбар на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 3 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Хоакин Капаррос или Хосе Луис Мендилибар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Осасуна – Эйбар? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Осасуна и Эйбар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

