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Кордоба - Алькоркон
Кубок Испании - 11 января 2017
Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Кордоба – Алькоркон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 11 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Luis Carrión или Хулио Велакес Сантьяго? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Кордоба – Алькоркон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Кордоба и Алькоркон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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