Барселона
    -
    23:15
    11.01.17
    Камп Ноу
    Атлетик Бильбао
      Кубок Испании • 1/8 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Барселона - Атлетик Бильбао
      Кубок Испании - 11 января 2017

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Барселона – Атлетик Бильбао на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:15 11 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Луис Энрике или Эрнесто Вальверде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Барселона – Атлетик Бильбао? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Барселона и Атлетик Бильбао, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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