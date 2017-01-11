Онлайн

Алавес - Депортиво Ла-Корунья

Кубок Испании - 11 января 2017

Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Алавес – Депортиво Ла-Корунья на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 11 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Маурисио Пеллегрино или Гаиска Гаритано? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Алавес – Депортиво Ла-Корунья? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Алавес и Депортиво Ла-Корунья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

