Реал Сосьедад
    -
    23:15
    19.01.17
    Аноэта
    Барселона
      Кубок Испании • 1/4 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Реал Сосьедад - Барселона
      Кубок Испании - 19 января 2017

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Реал Сосьедад – Барселона на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:15 19 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Эусебио или Луис Энрике? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Сосьедад – Барселона? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Реал Сосьедад и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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