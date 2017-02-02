Сельта
    -
    23:00
    02.02.17
    Стадион Балаидос
    Алавес
      Кубок Испании • Полуфинал
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Сельта - Алавес
      Кубок Испании - 2 февраля 2017

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Сельта – Алавес на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 2 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Эдуардо Бериссо или Маурисио Пеллегрино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сельта – Алавес? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сельта и Алавес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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