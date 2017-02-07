Барселона
    -
    23:00
    07.02.17
    Камп Ноу
    Атлетико Мадрид
      Кубок Испании • Полуфинал
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Барселона - Атлетико Мадрид
      Кубок Испании - 7 февраля 2017

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Барселона – Атлетико Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 7 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Луис Энрике или Диего Симеоне? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Барселона – Атлетико Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Барселона и Атлетико Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      «Барселона» и «Атлетико» выясняют, кому играть в финале. Победитель выйдет в решающий матч Кубка Испании.

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