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Барселона - Алавес

Кубок Испании - 27 мая 2017

Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Барселона – Алавес на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:30 27 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Луис Энрике или Маурисио Пеллегрино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Барселона – Алавес? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Барселона и Алавес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

