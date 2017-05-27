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Барселона - Алавес
Кубок Испании - 27 мая 2017
Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Барселона – Алавес на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:30 27 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Луис Энрике или Маурисио Пеллегрино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Барселона – Алавес? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Барселона и Алавес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Заключительный матч испанского сезона – «Барсе» нужно просто забрать Кубок, но «Алавес» будет против.