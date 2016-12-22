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«Барселона» разгромила «Эркулес» благодаря хет-трику Турана и вышла в 1/8 Кубка Испании

«Барселона» разгромила «Эркулес» благодаря хет-трику Турана и вышла в 1/8 Кубка Испании
Eurosport

23 ч. назад

Каталонцы не испытали проблем в матчей с командой третьего испанского дивизиона – 7:0.

«Барселона» – «Эркулес» – 7:0

Голы:

1:0 – Люка Динь, 37'

2:0 – Иван Ракитич, 45' (пенальти)

3:0 – Рафинья, 50'

4:0 – Арда Туран, 55'

5:0 – Пако Алькасер, 73'

6:0 – Арда Туран, 86'

7:0 – Арда Туран, 89'

  • «Барселона» победила «Эркулес» по сумме двух встреч 8:1.
  • Соперник каталонцев по 1/8 турнира определится по итогам жеребьевки.

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