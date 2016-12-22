AFP
«Барселона» разгромила «Эркулес» благодаря хет-трику Турана и вышла в 1/8 Кубка Испании
Каталонцы не испытали проблем в матчей с командой третьего испанского дивизиона – 7:0.
Голы:
1:0 – Люка Динь, 37'
2:0 – Иван Ракитич, 45' (пенальти)
3:0 – Рафинья, 50'
4:0 – Арда Туран, 55'
5:0 – Пако Алькасер, 73'
6:0 – Арда Туран, 86'
7:0 – Арда Туран, 89'
- «Барселона» победила «Эркулес» по сумме двух встреч 8:1.
- Соперник каталонцев по 1/8 турнира определится по итогам жеребьевки.
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