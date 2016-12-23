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«Реал» сыграет с «Севильей» в 1/8 финала Кубка Испании

«Реал» сыграет с «Севильей» в 1/8 финала Кубка Испании
Eurosport

22 ч. назад

Зинедин Зидан расчищает путь к новому трофею.

В Мадриде прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании. Центральным противостоянием раунда станет встреча лидера Ла Лиги «Реала» с занимающей третье место «Севильей».

Обладатель трофея «Барселона» поспорит с «Атлетиком» из Бильбао, а мадридский «Атлетико» сыграет с «Лас-Пальмас».

Все результаты жеребьевки:

«Лас-Пальмас» – «Атлетико»

«Алькоркон» – «Кордоба»

«Атлетик» – «Барселона»

«Реал» – «Севилья»

«Реал Сосьедад» – «Вильярреал»

«Депортиво» – «Алавес»

«Валенсия» – «Сельта»

«Осасуна» – «Эйбар».

  • Первые матчи пройдут 4 января, ответные – 11 января.
  • В сезоне-2015/16 «Реал» выбыл на стадии на 1/16 финала из-за выхода на поле в матче с «Кадисом» дисквалифицированного Дениса Черышева.

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