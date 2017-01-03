AFP
Тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли: «Криштиану Роналду не повезло, что он расцвел в эпоху Лео Месси»
Виват король, виват.
Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли в предверии встречи с мадридским «Реалом» в Кубке Испании рассказал о месте Криштиану Роналду в футбольном мире: «Роналду – великолепный футболист, особенно здорово действующий в ближайшей к воротам соперника трети поля. Он играет определяющую роль.
Единственная проблема в том, что расцвет Криштиану совпал со временем Месси, который является величайшим или почти величайшим игроком мира.
Работать с Лео – мечта. Я всегда говорил, что хотел бы когда-нибудь возглавить сборную Аргентины. Пока этого не случилось. Но тренировать Месси – по-прежнему моя страсть», – заявил Сампаоли в интервью Marca.
- Хорхе Сампаоли возглавил «Севилью» летом 2016 года.
- Криштиану Роналду – обладатель «Золотого мяча»-2016.
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