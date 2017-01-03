AFP

Тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли: «Криштиану Роналду не повезло, что он расцвел в эпоху Лео Месси»

Сампаоли: «Роналду не повезло, что он расцвел в эпоху Месси»
Eurosport

Вчера в 18:04

Виват король, виват.

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли в предверии встречи с мадридским «Реалом» в Кубке Испании рассказал о месте Криштиану Роналду в футбольном мире: «Роналду – великолепный футболист, особенно здорово действующий в ближайшей к воротам соперника трети поля. Он играет определяющую роль.

Единственная проблема в том, что расцвет Криштиану совпал со временем Месси, который является величайшим или почти величайшим игроком мира.

Работать с Лео – мечта. Я всегда говорил, что хотел бы когда-нибудь возглавить сборную Аргентины. Пока этого не случилось. Но тренировать Месси – по-прежнему моя страсть», – заявил Сампаоли в интервью Marca.

  • Хорхе Сампаоли возглавил «Севилью» летом 2016 года.
  • Криштиану Роналду – обладатель «Золотого мяча»-2016.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Кубок Испании

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Федерер сбацал на воображаемом бонго и покорил трибуны

00:53
Популярные видео
Лэмпард, Роналдиньо и еще 14 винтажных свободных агентов
7 480 просмотров15 ч
Лёб выиграл второй этап «Дакара» среди внедорожников
 172 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться
1
Тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли: «Криштиану Роналду не повезло, что он расцвел в эпоху Лео Месси»
2
Нелепый привоз защитников «Вильярреала», после которого их всех посадят на банку
3
«Сельта» разгромила «Валенсию» в 1/8 Кубка Испании
4
«Атлетико» (Мадрид) зашвырнул 2 мяча в первой игре 1/8 финала Кубка Испании
5
«Реал» сыграет с «Севильей» в 1/8 финала Кубка Испании
6
«Реал» разгромил «Севилью», Хамес Родригес оформил дубль
7
Первый гол сыночка Зидана за взрослый «Реал»
8
«Реал» справил годовщину назначения Зидана разгромом «Севильи»
4 ч. назад
«Реал» разгромил «Севилью», Хамес Родригес оформил дубль
5 ч. назад
Нелепый привоз защитников «Вильярреала», после которого их всех посадят на банку
4 ч. назад
«Реал» справил годовщину назначения Зидана разгромом «Севильи»
Вчера в 01:06
«Атлетико» (Мадрид) зашвырнул 2 мяча в первой игре 1/8 финала Кубка Испании
Вчера в 00:58
«Сельта» разгромила «Валенсию» в 1/8 Кубка Испании
Вчера в 18:04
Тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли: «Криштиану Роналду не повезло, что он расцвел в эпоху Лео Месси»
23/12/2016 в 17:47
«Реал» сыграет с «Севильей» в 1/8 финала Кубка Испании
22/12/2016 в 02:55
Сочнейший хет-трик Турана и другие голы матча, в котором «Барселона» поставила «Эркулес» на место