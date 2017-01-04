AFP

«Атлетико» (Мадрид) зашвырнул 2 мяча в первой игре 1/8 финала Кубка Испании

«Атлетико» зашвырнул 2 мяча в первой игре 1/8 финала Кубка
Eurosport

Вчера в 01:06

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании мадридский «Атлетико» на выезде переиграл «Лас Пальмас» – 2:0.

«Лас Пальмас» – «Атлетико» (Мадрид) – 0:2

Голы:

0:1 – Коке, 24'

0:2 – Антуан Гризманн, 51'

  • Ответная встреча этих команд пройдет 10 января в Мадриде и начнется в 23:15 по московскому времени.
  • В чемпионате Испании «Атлетико» идет на шестом месте и отстает от зоны Лиги чемпионов на одно очко.
  • «Лас Пальмас» – на 10-й строчке в Примере с 21 набранным баллом.

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