Хамес Родригес: «Я останусь в «Реале»

«В нашей команде все футболисты хотят играть, все проходят через трудности, но начался новый год, и я останусь в «Реале». Просто хочу хорошо играть, когда мне выпадает такая возможность. Хочу помогать команде, как сделал это сегодня, забив голы.

Мы добились хорошего результата, но судьба противостояния еще не решена, нас ждет ответный матч в гостях. Мы должны сохранить концентрацию и сыграть так же интенсивно», – цитирует Родригеса Marca.

Родригес отметился дублем в первом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей» (3:0).

В сезоне-2016/17 Хамес сыграл за «Реал» 17 матчей и забил 4 мяча.

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