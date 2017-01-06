AFP

«Барселона» проиграла в Бильбао

«Барселона» проиграла в Бильбао
Eurosport

17 ч. назад

Баски заканчивали первый матч 1/8 финала Кубка Испании вдевятером, но выстояли.

«Атлетик» – «Барселона» – 2:1

Голы:

1:0 – Ариц Адурис, 25'

2:0 – Иньяки Уильямс, 28'

2:1 – Лионель Месси, 52'

Удаления:

Рауль Гарсия («Атлетик»), 74'

Андер Итурраспе («Атлетик»), 81'

  • Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пропустил от «Атлетика» 9 мячей – больше, чем от любой другой испанской команды во всех турнирах.
  • Адурис и Уильямс поражали ворота «Барселоны» в прошлогоднем кубковом четвертьфинале.
  • «Атлетик» – шестая команда, в чьи ворота Месси забил не менее 20 голов.
  • Ответный матч состоится 11 января.

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