AFP
«Барселона» проиграла в Бильбао
Баски заканчивали первый матч 1/8 финала Кубка Испании вдевятером, но выстояли.
Голы:
1:0 – Ариц Адурис, 25'
2:0 – Иньяки Уильямс, 28'
2:1 – Лионель Месси, 52'
Удаления:
Рауль Гарсия («Атлетик»), 74'
Андер Итурраспе («Атлетик»), 81'
- Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пропустил от «Атлетика» 9 мячей – больше, чем от любой другой испанской команды во всех турнирах.
- Адурис и Уильямс поражали ворота «Барселоны» в прошлогоднем кубковом четвертьфинале.
- «Атлетик» – шестая команда, в чьи ворота Месси забил не менее 20 голов.
- Ответный матч состоится 11 января.
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