Борбалан, побочный эффект. «Барса» начала год с влета «Атлетику»

Жребий сводит «Барсу» и «Атлетик» в Кубке Испании в третий раз подряд. В 2015 году баски проиграли в финале, в 2016-м – в четвертьфинале, а теперь команды встретились в 1/8 финала. В первые 10 минут каталонцы играли спиной к чужим воротам – настолько лютым был прессинг «Атлетика». А когда гости выровняли игру, непростительно обрезался Иньеста и Адурис открыл счет.

Пока каталонцы чесали затылки, баски пришибли «Барсу» вторым голом. Уильямс поправил тер Штегену прическу ударом в ближний угол.

Луис Энрике не мог докричаться до парней, которые долго собирались с мыслями. А когда почувствовали кураж, нарвались на грубость. Адурис врезал ребром ладони в чужой штрафной Умтити, и у француза перехватило дыхание. Хорошо, доктора откачали француза. Выглядело все очень страшно – Арица нужно было удалять.

Судья Борбалан проморгал и другой важнейший эпизод – на излете первого тайма Хаби Этчейта принял Неймара на бедро в своей штрафной. Иньеста, Альба и Бускетс сильно удивились, что нет пенальти и за минуту Борбалан сообразил им за разговоры по желтой на троих.

В начале второго тайма уже ничто не могло отменить гол-красавец Месси, хотя вратарь Ираисос пытался, несмотря на очевидный факт пересечения мячом ленточки. «Атлетик» – шестая команда, в чьи ворота Лео забил не менее 20 голов во всех турнирах.

В оставшееся время баски отстреливались, как могли. А когда не могли, то попадали по ногам Неймара и удалялись. Рауль Гарсия и Итурраспе заработали по второй желтой карточке на бразильце, и «Атлетик» заканчивал матч вдевятером. В последние 10 минут в штрафной басков было жарче, чем в Шарм-эш-Шейхе, Алькасер чуть не сломал штангу на 92-й минуте, но «Атлетик» выстоял.

Баски посвятили победу (2:1) защитнику Йераи Альваресу, у которого недавно было выявлен рак правого яичка. 21-летний парень, которому на следующей неделе сделают операцию, поддерживал команду с трибуны. Игроки «Атлетика» и «Барсы», ответный матч между которыми запланирован на 11 января, вышли на игру в футболках с надписью в поддержку Йераи.

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