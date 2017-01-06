AFP
Жерар Пике: «На мне и Неймаре были чистые пенальти, но мы понимаем, почему их не назначили»
Защитник «Барселоны» развивает теорию заговора.
Защитник верит в окончательную победу, но не отрицает судейского прозвола.
«На мне и Неймаре были чистые пенальти, но мы понимаем, почему их не назначили.
Результат не так плох. «Атлетик» играл плотно и много фолил. Вопрос о победителе остается открытым. В ответном матче постараемся выиграть и пройти в четвертьфинал», – приводит слова Пике Marca.
- В матче Кубка Испании «Атлетик» получил две красные карточки, но удержал победу – 2:1.
- Ответный матч состоится 11 января.
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