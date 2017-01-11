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«Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу», но вышел в четвертьфинал Кубка Испании.

«Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу», но вышел в четвертьфинал
Eurosport

2 ч. назад

Мадридцы прошли дальше благодаря победе в гостях со счетом 2:0.

«Атлетико» – «Лас-Пальмас» – 2:3

Голы:

1:0 – Антуан Гризманн, 49'

1:1 – Марко Ливая, 57'

2:1 – Анхель Корреа, 61'

2:2 – Марко Ливая, 89'

2:3 – Матео Гарсия, 90+3'

  • Антуан Гризманн забил три мяча в трех последних матчах за «Атлетико». Это лучшая серия француза в сезоне во всех турнирах.
  • Марко Ливая – единственный игрок, дважды отметившийся дублем в ворота «Атлетико» в этом сезоне.

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