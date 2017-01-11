Eurosport
«Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу», но вышел в четвертьфинал Кубка Испании.
Мадридцы прошли дальше благодаря победе в гостях со счетом 2:0.
«Атлетико» – «Лас-Пальмас» – 2:3
Голы:
1:0 – Антуан Гризманн, 49'
1:1 – Марко Ливая, 57'
2:1 – Анхель Корреа, 61'
2:2 – Марко Ливая, 89'
2:3 – Матео Гарсия, 90+3'
- Антуан Гризманн забил три мяча в трех последних матчах за «Атлетико». Это лучшая серия француза в сезоне во всех турнирах.
- Марко Ливая – единственный игрок, дважды отметившийся дублем в ворота «Атлетико» в этом сезоне.
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