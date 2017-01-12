Штрафплощадка. Шедевр Месси и другие особенности победы «Барсы» над «Атлетиком»

Череда ошибок в пользу соперников «Барселоны» в последних матчах продлилась и в ответном матче Кубка Испании. Отстоявшая победу со счетом 2:1 неделю назад вдевятером на «Сан-Мамесе» команда Вальверде с первых минут захлопнулась на своей половине поля. Баскский конвейер легко упаковывал MSN оптом и в розницу в офсайд, но в середине тайма засбоил и упустил Неймара, который выдал голевой пас на Суареса. Уругваец катнул мяч в ворота и застыл в недоумении – лайнсмену померещился офсайд у Неймара.

Кроме этого, судья Мансано проигнорировал покушение на убийство Суареса в штрафной и несколько очевидных фолов на Неймаре и Месси в ее окрестностях. «Судейские ошибки в последних матчах вызывают ярость. Однако мы должны быть выше этого и работать. Легче всего плакать и жаловаться», – учил свою команду перед игрой Луис Энрике.

В отличие от первого матча, когда за споры с судьей Альба, Бускетс и Иньеста за минуту получили по желтой карточке, каталонцы на этот раз сосредоточились на игре и вскоре забили. Пас Неймара на дальнюю штангу был роскошен, как и сотый гол Суареса за «Барсу» во всех турнирах.

Баскам нужно было отыгрываться, и на второй тайм Вальверде выпустил специалиста по «Барсе» Адуриса, забившего каталонцам семь мячей во всех турнирах, с тех пор как команду возглавил Луис Энрике. И тут же баски отхватили второй гол, который начертил Неймар. Нападающий прервал серию из 1022-х сухих минут в матчах за «Барсу» – бразилец не забивал с 19 октября.

Каталонцы слишком долго карнавалили и зевнули, как потек левый фланг обороны. Голову Саборита нашел идеальный навес, а «Атлетик» сравнял счет по сумме двух матчей первым же ударом в створ.

Тут же у гостей открылось второе дыхание, и они принялись глушить Силлессена бесконечными навесами. Умтити чуть не срезал мяч в свои ворота, но каталонцы быстро успокоились и вернулись в игру. Вратарь «Атлетика» Ираисос тащил долго и качественно, пока в 20 метрах от его штрафной не уронили Суареса. Месси до этого два раза пробивал со стандартов мимо, и на этот раз попал с точностью до микрона – 3:1.

Лионель впервые в карьере забил в трех матчах подряд со штрафных, а гол стал 300-м для MSN.

Оставив грезы о серии пенальти, баски помчались отыгрываться, но сил уже не осталось. Будь точнее Неймар, Иньеста и Суарес, интрига не дотерпела бы до последних минут.

Сезон складывается для каталонцев не совсем гладко, ошибки судей еще будут, но они больше не собираются плакать и жаловаться.

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