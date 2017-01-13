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«Реал Мадрид» сыграл вничью с «Севильей», но вышел в четвертьфинал Кубка Испании

«Реал» сыграл вничью с «Севильей», но вышел в четвертьфинал Кубка
Eurosport

2 ч. назад

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании мадридский «Реал» на выезде сыграл вничью с «Севильей» – 3:3.

«Севилья» – «Реал Мадрид» – 3:3

Голы:

1:0 – Данило (в свои ворота), 10'

1:1 – Марко Асенсио, 48'

2:1 – Стеван Йоветич, 54'

3:1 – Висенте Иборра, 77'

3:2 – Серхио Рамос (с пенальти), 83'

3:3 – Карим Бензема, 90+3'

  • В первом матче между этими командами «бланкос» победили – 3:0.
  • По итогам двух игр «Реал» прошел в следующий раунд турнира.
  • Мадридский клуб в четвертьфинале Кубка встретится с «Алавесом».
  • Соперники 15 января сыграют в Примере. Стартовый свисток – в 22:45 (мск).

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