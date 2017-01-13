AFP
«Реал Мадрид» сыграл вничью с «Севильей», но вышел в четвертьфинал Кубка Испании
В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании мадридский «Реал» на выезде сыграл вничью с «Севильей» – 3:3.
«Севилья» – «Реал Мадрид» – 3:3
Голы:
1:0 – Данило (в свои ворота), 10'
1:1 – Марко Асенсио, 48'
2:1 – Стеван Йоветич, 54'
3:1 – Висенте Иборра, 77'
3:2 – Серхио Рамос (с пенальти), 83'
3:3 – Карим Бензема, 90+3'
- В первом матче между этими командами «бланкос» победили – 3:0.
- По итогам двух игр «Реал» прошел в следующий раунд турнира.
- Мадридский клуб в четвертьфинале Кубка встретится с «Алавесом».
- Соперники 15 января сыграют в Примере. Стартовый свисток – в 22:45 (мск).
Календарь и результаты Кубка Испании
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте