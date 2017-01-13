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В 40 только начинается. «Реал Мадрид» побил рекорд «Барселоны» и еще 6 событий боевика с «Севильей»

В 40 только начинается. «Реал» побил рекорд «Барсы» и еще 6 событий боевика с «Севильей»
Данил Тармасинов

42 мин. назад

Шедевральное спасение мадридского клуба.

Автогол Данило

После 3:0 на «Бернабеу» мадридский клуб спокойно оборонял разницу и заперся на своей половине. Куча сумбурных передач в центре поля привели к навалу в штрафной Касильи, а давка при кроссе с правого фланга подарила «Севилье» гол от игрока «Реала». Данило после мяча в свои ворота провел симпатичный матч, хотя чаще смотрит за ростом беспроигрышной серии со скамейки. Крайний защитник – не тот человек, которого выпускают на последних минутах. Бразилец сидит в «Мадриде» без каких-либо перспектив для стартового состава, но для кубковых игр он все еще могуч.

Асенсио снова забил

Marco Asensio a marqué face à Séville

Главный испанский талант выиграл больше всех от трансферного бана ФИФА. «Реал» теперь не ищет грустных легионеров из АПЛ, не бросается деньгами в Пайета, а спокойно использует внутренние ресурсы. В этом сезоне Асенсио выходит либо на замену, либо в Кубке, спокойно работает над собой, получает сравнения с Месси от тренера и забивает важные мячи. В начале второго тайма Марко включил внутреннего Бэйла и затащил эффектный гол. После точного выстрела испанца «Севилье» нужно было забивать пять, что нереально для этого «Реала».

Йоветич нашел свой клуб

Stevan Jovetic celebrates

Переход черногорца в «Севилью» – пока главный трансфер зимнего окна. За полтора года в «Интере» Стевен так и не обрел себя и винит в этом исключительно других: «Я хорошо работал, был готов играть, но мне не дали шанса. Проблема не во мне, матчи за сборную доказывают, что я в хорошей форме». В Испании мужчина вышел на поле еще на 45-й минуте, за 60 секунд до свистка на перерыв – Хоакин Корреа больше не мог терпеть боль. За оставшийся тайм Йоветич посверкал – забил отличный гол, выдавал классные кроссы на несобранного Бен Йеддера, открывался под верховые передачи и жил на чужой трети поля. Испания с большим пространством для атакующих парней подходит Стевену куда больше закрытой Италии.

Неудобство для Мораты

Зидан ничего не изменил в расстановке, привычные 4-3-3 не нарушили спокойствие игроков, только футболисты на поле комплексовали из-за непривычных позиций. Основной жертвой стал Альваро Мората. Тренер «Мадрида» выбрал не его на позицию центрфорварда, а отправил испанца на правый край атаки. Мощный Мората никак не ускорялся и с трудом поддерживал быстрое нападение и редкие контрвыпады «Реала», оттого был почти незаметен, и получал мяч только при позиционных комбинациях. Альваро трижды бил по воротам, что даже много при почти полной изоляции от ударов, а опаснее всего был тычок из-за штрафной на 68-й минуте – тогда для точного попадания в ближний угол не хватило совсем чуть-чуть.

Заряженный Мариано Диас

Kanevitter devant Mariano lors de Séville-Real

Доминиканский страйкер – третий выбор Зидана на позицию центрального нападающего. Скорее всего, при трансфере Обамеянга Диас выберет какой-то другой клуб, но в этом матче он выжал себя наизнанку. При малом проценте владения от «Реала» (41% к финальному свистку) Мариано кусался, боролся и цеплялся за малейшую возможность. Он честно добегал до вратарской и прессинговал голкипера, поддавливал последнего защитника и чуть не забил. После ошибки Рами доминиканец побежал за мячом к штрафной, Сория выбил опасность из-под ног форварда, но Диас выпрыгнул прямо перед ним и едва не запулил рикошет в ворота.

Настырность – отличное качество для страйкера. Мариано напоминает Чичарито, но с поправкой на уровень. При должном прогрессе доминиканец вырастет в классного нападающего для приличных, но не топовых клубов. Из-за степени таланта он не рассчитывает на стартовый состав больших команд, зато стать лидером условного «Сосьедада» или «Валенсии» (если она когда-нибудь выздоровеет) может вполне.

Бензема спас «Реал» от поражения

Карим был незаметен все 15 минут, которые он провел на поле. Даже непонятно, зачем его выпустил Зидан – разве что для спасения турбосерии без поражений. «Севилья» уверенно контролировала матч, а после гола Иборры за 14 минут до конца поверила, что еще может заковылять парочку и высадить «Реал» с турнира. Фамилию «Бензема» никто не вспоминал до финальной минуты, когда все вспомнили, что мадридцы вообще-то обороняют победную серию.

Француз сделал за остаток матча с андалусийцами столько же полезного, сколько на Евро-2016, но на самой последней минуте поднял голову, увидел свободную зону, попер в штрафную, еле удержал мяч и забил с помощью рикошета. Просто король – «бланкос» формально ничего и не приобрели, четвертьфинал Кубка от них никуда и не уходил. Но такой гол на зубах стоит

«Мадрид» побил рекорд «Барсы» по матчам без поражений

Игра с «Севильей» стала 40-й для «Реала», в которой он не уступает.

В этой серии были откровенные отскоки (из недавного – Класико и матч с «Депортиво»), феерические разгромы (13:2 в двух встречах 1/16 Кубка), но в каждом из этих 40 матчей мадридцы держались и знали, что ничего еще не проиграно. Пожалуй, это ощущение каждого из футболистов – главное приобретение клуба при Зинедине Зидане.

«Севилья» – «Реал» – 3:3

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