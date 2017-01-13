В 40 только начинается. «Реал Мадрид» побил рекорд «Барселоны» и еще 6 событий боевика с «Севильей»

Автогол Данило

После 3:0 на «Бернабеу» мадридский клуб спокойно оборонял разницу и заперся на своей половине. Куча сумбурных передач в центре поля привели к навалу в штрафной Касильи, а давка при кроссе с правого фланга подарила «Севилье» гол от игрока «Реала». Данило после мяча в свои ворота провел симпатичный матч, хотя чаще смотрит за ростом беспроигрышной серии со скамейки. Крайний защитник – не тот человек, которого выпускают на последних минутах. Бразилец сидит в «Мадриде» без каких-либо перспектив для стартового состава, но для кубковых игр он все еще могуч.

Асенсио снова забил

Главный испанский талант выиграл больше всех от трансферного бана ФИФА. «Реал» теперь не ищет грустных легионеров из АПЛ, не бросается деньгами в Пайета, а спокойно использует внутренние ресурсы. В этом сезоне Асенсио выходит либо на замену, либо в Кубке, спокойно работает над собой, получает сравнения с Месси от тренера и забивает важные мячи. В начале второго тайма Марко включил внутреннего Бэйла и затащил эффектный гол. После точного выстрела испанца «Севилье» нужно было забивать пять, что нереально для этого «Реала».

Йоветич нашел свой клуб

Переход черногорца в «Севилью» – пока главный трансфер зимнего окна. За полтора года в «Интере» Стевен так и не обрел себя и винит в этом исключительно других: «Я хорошо работал, был готов играть, но мне не дали шанса. Проблема не во мне, матчи за сборную доказывают, что я в хорошей форме». В Испании мужчина вышел на поле еще на 45-й минуте, за 60 секунд до свистка на перерыв – Хоакин Корреа больше не мог терпеть боль. За оставшийся тайм Йоветич посверкал – забил отличный гол, выдавал классные кроссы на несобранного Бен Йеддера, открывался под верховые передачи и жил на чужой трети поля. Испания с большим пространством для атакующих парней подходит Стевену куда больше закрытой Италии.

Неудобство для Мораты

Зидан ничего не изменил в расстановке, привычные 4-3-3 не нарушили спокойствие игроков, только футболисты на поле комплексовали из-за непривычных позиций. Основной жертвой стал Альваро Мората. Тренер «Мадрида» выбрал не его на позицию центрфорварда, а отправил испанца на правый край атаки. Мощный Мората никак не ускорялся и с трудом поддерживал быстрое нападение и редкие контрвыпады «Реала», оттого был почти незаметен, и получал мяч только при позиционных комбинациях. Альваро трижды бил по воротам, что даже много при почти полной изоляции от ударов, а опаснее всего был тычок из-за штрафной на 68-й минуте – тогда для точного попадания в ближний угол не хватило совсем чуть-чуть.

Заряженный Мариано Диас

Доминиканский страйкер – третий выбор Зидана на позицию центрального нападающего. Скорее всего, при трансфере Обамеянга Диас выберет какой-то другой клуб, но в этом матче он выжал себя наизнанку. При малом проценте владения от «Реала» (41% к финальному свистку) Мариано кусался, боролся и цеплялся за малейшую возможность. Он честно добегал до вратарской и прессинговал голкипера, поддавливал последнего защитника и чуть не забил. После ошибки Рами доминиканец побежал за мячом к штрафной, Сория выбил опасность из-под ног форварда, но Диас выпрыгнул прямо перед ним и едва не запулил рикошет в ворота.

Настырность – отличное качество для страйкера. Мариано напоминает Чичарито, но с поправкой на уровень. При должном прогрессе доминиканец вырастет в классного нападающего для приличных, но не топовых клубов. Из-за степени таланта он не рассчитывает на стартовый состав больших команд, зато стать лидером условного «Сосьедада» или «Валенсии» (если она когда-нибудь выздоровеет) может вполне.

Бензема спас «Реал» от поражения

Карим был незаметен все 15 минут, которые он провел на поле. Даже непонятно, зачем его выпустил Зидан – разве что для спасения турбосерии без поражений. «Севилья» уверенно контролировала матч, а после гола Иборры за 14 минут до конца поверила, что еще может заковылять парочку и высадить «Реал» с турнира. Фамилию «Бензема» никто не вспоминал до финальной минуты, когда все вспомнили, что мадридцы вообще-то обороняют победную серию.

Француз сделал за остаток матча с андалусийцами столько же полезного, сколько на Евро-2016, но на самой последней минуте поднял голову, увидел свободную зону, попер в штрафную, еле удержал мяч и забил с помощью рикошета. Просто король – «бланкос» формально ничего и не приобрели, четвертьфинал Кубка от них никуда и не уходил. Но такой гол на зубах стоит

«Мадрид» побил рекорд «Барсы» по матчам без поражений

Игра с «Севильей» стала 40-й для «Реала», в которой он не уступает.

В этой серии были откровенные отскоки (из недавного – Класико и матч с «Депортиво»), феерические разгромы (13:2 в двух встречах 1/16 Кубка), но в каждом из этих 40 матчей мадридцы держались и знали, что ничего еще не проиграно. Пожалуй, это ощущение каждого из футболистов – главное приобретение клуба при Зинедине Зидане.

«Севилья» – «Реал» – 3:3

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