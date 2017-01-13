Защитник «Реала» Серхио Рамос: «Люди, которые меня оскорбляют, не заслуживают уважения»

Фанаты «Севильи» взбесились, после того как Рамос отпраздновал забитый пенальти, чего ранее обещал не делать.

«Я обещал не праздновать гол на родном стадионе и извинился перед фанатами за это. Но не перед теми, кто оскорбляет меня, они не заслуживают уважения.

Я обещал не праздновать гол, но потом услышал оскорбления в адрес матери. Президенту клуба стоит принять меры. Я остаюсь бывшим игроком «Севильи», но сейчас я в «Мадриде», – приводит слова Рамоса AS.

Серхио Рамос забил гол с пенальти на 83-й минуте.

«Реал» вышел в четвертьфинал, превзойдя «Севилью» по сумме двух матчей – 6:3 (3:0, 3:3).

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