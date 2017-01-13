AFP

Защитник «Реала» Серхио Рамос: «Люди, которые меня оскорбляют, не заслуживают уважения»

Рамос: «Люди, которые меня оскорбляют, не заслуживают уважения»
Eurosport

1 час назад

После кубкового матча с «Севильей» футболист выразил недовольство фанатами.

Фанаты «Севильи» взбесились, после того как Рамос отпраздновал забитый пенальти, чего ранее обещал не делать.

«Я обещал не праздновать гол на родном стадионе и извинился перед фанатами за это. Но не перед теми, кто оскорбляет меня, они не заслуживают уважения.

Я обещал не праздновать гол, но потом услышал оскорбления в адрес матери. Президенту клуба стоит принять меры. Я остаюсь бывшим игроком «Севильи», но сейчас я в «Мадриде», – приводит слова Рамоса AS.

  • Серхио Рамос забил гол с пенальти на 83-й минуте.
  • «Реал» вышел в четвертьфинал, превзойдя «Севилью» по сумме двух матчей – 6:3 (3:0, 3:3).

Следите за испанским футболом

Все главные тексты у вас в телеграме

По теме

Кубок Испании

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. В какого зверя превращается Панарин

03:29
Популярные видео
Кантона: «Желаю Инфантино массажировать шары на жеребьевках, а не разбивать наши»
5 888 просмотров19 ч
«Питтсбург» приехал в Оттаву разобранным, вынул 4 шайбы и довел своего тренера до удаления
 305 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться
1
Штрафплощадка. Шедевр Лионеля Месси и другие особенности победы «Барселоны» над «Атлетиком»
2
В 40 только начинается. «Реал Мадрид» побил рекорд «Барселоны» и еще 6 событий боевика с «Севильей»
3
Арбитр забыл дома очки и отменил чистейший гол «Барсы» из-за офсайда
4
Защитник «Реала» Серхио Рамос: «Люди, которые меня оскорбляют, не заслуживают уважения»
5
«Барселона» обыграла «Атлетик» и вышла в четвертьфинал Кубка Короля
6
«Реал Мадрид» сыграл вничью с «Севильей», но вышел в четвертьфинал Кубка Испании
7
Борбалан, побочный эффект. «Барса» начала год с влета «Атлетику»
8
Тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли: «Криштиану Роналду не повезло, что он расцвел в эпоху Лео Месси»
1 час назад
Защитник «Реала» Серхио Рамос: «Люди, которые меня оскорбляют, не заслуживают уважения»
18 мин. назад
В 40 только начинается. «Реал Мадрид» побил рекорд «Барселоны» и еще 6 событий боевика с «Севильей»
11 ч. назад
«Реал Мадрид» сыграл вничью с «Севильей», но вышел в четвертьфинал Кубка Испании
Вчера в 10:33
Штрафплощадка. Шедевр Лионеля Месси и другие особенности победы «Барселоны» над «Атлетиком»
Вчера в 01:07
«Барселона» обыграла «Атлетик» и вышла в четвертьфинал Кубка Короля
Вчера в 00:24
Арбитр забыл дома очки и отменил чистейший гол «Барсы» из-за офсайда
11/01/2017 в 11:59
Шикарная голевая комбинация Гайтана, Врсалько и Гризманна, обыгравших всю оборону «Лас Пальмаса»
11/01/2017 в 01:21
«Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу», но вышел в четвертьфинал Кубка Испании.