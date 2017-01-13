Неймар в несвойственной манере не упал после столкновения, обыграл троих и двинул в штангу

Эпизод произошел в матче Кубка Испании против «Атлетика». На 81-й минуте при счете 3:1 Неймар проявил себя с наилучшей стороны: он не только показал крутую технику, но не сдулся в силовой мужской борьбе.

Матч так и завершился – 3:1 в пользу каталонцев.

Неймар забил на 48-й минуте с пенальти.

«Барса» прошла в четвертьфинале Кубка по итогам двух матчей (1:2, 3:1) и сыграет с «Сосьедадом».

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