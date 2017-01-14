Eurosport
«Севилья» потребовала санкций к Серхио Рамосу за жесты в матче Кубка Испании
Скандалы, интриги и расследования.
«Севилья» потребовала наказать защитника мадридцев Серхио Рамоса после кубкового матча с «Реалом» (3:3). Обратиться в футбольные органы андалузсцев вынудили жесты, показанные Серхио во время празднования гола, забитого с пенальти на 83-минуте встречи.
«Севилья» попросила LFP обсудить инцидент с RFEF и комиссией по борьбе с насилием, чтобы не оставить без внимания поведение Рамоса» – передает Marca официльное сообщение клуба.
- По сумме двух встреч (6:3) в четвертьфинал Кубка Испании пробился «Реал».
- В следующем раунде соперником мадридцев станет «Сельта».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте