Секта Виго. «Реал» начал новую серию

15 января все, кто не болеет за «Реал» выдохнули. Пугающая и раздражающая беспроигрышная серия из 40 матчей наконец прервалась. Исчезла зависть, злость, обреченность. Их заменила интрига, желание биться, доказывать. А буквально через пару дней появилось новое чувство – злорадство. «Реал» опять проиграл.

Сложно понять, что помешало «Реалу» победить (ну или сгонять ничью). Зидан выставил вполне боевой состав (на лавке остались только Бензема и Мората), с первых минут вышел лучший игрок 2016-го, домашние трибуны и вполне перевариваемый соперник. Но с первых минут чувствовался какой-то недонастрой, а в действиях мадридцев читалось: «Мы не проигрывали 40 матчей подряд, а тут какая-то «Сельта». Но Виго быстро поймал нужную волну, посадил Рамоса на карточку уже на шестой минуте и несколько раз укусил в контратаках. По-настоящему реальным «Мадрид» стал ближе к концу первого тайма, пытаясь задавить скромного соперника массой, но гости не дрогнули.

Во втором тайме «Реал» окончательно забрал мяч и начал с предварительных ласк, слишком нежно обхаживая оборону «Сельты». Но все равно делал это слишком деликатно и деловито, а массовую потерю концентрации подтвердил Марсело. Сначала хозяева разрешили «Сельте» легко прорваться в контратаку, а потом бразилец прервал острый прострел во вратарскую пяткой. Марсело записал на счет классный асисст, но за такое его должны поставить на горох, а не выдать бонус. У Аспаса, который ожил в Виго после ливерпульской депрессии, была тьма времени, чтобы перешнуроваться перед ударом.

У «Реала» и Марсело моментально взыграло самолюбие: бразилец с головой ушел в атаку и пробил на удачу. Она пришла: рикошет от спины защитника преобразовался из неопасного удара в гол. У «Мадрида» было еще 20 минут на то, чтобы дожать Виго, но ему хватило одной минуты, чтобы похоронить самого себя. Не успел оператор показать повтор гола Марсело, как пришлось вновь ловить кислые щи Касильи: оборона опять привезла, а Хонни не промахнулся.

В оставшееся время у «Реала» был только один крутой момент, но Бензема отомстил голубю, который нагадил на его машину. «Сельта» умело регулировала темп мелкими фолами и заменами, а «Мадрид» неправильно использовал энергию и проиграл.

Всего четыре дня назад Зидан казался непобедимым рыцарем, который вслед за Примерой возьмет еще и Лигу чемпионов, но сейчас за спиной француза все громче слышен смех (хотя кому-то скоро ехать к «Реал Сосьедад»). Еще чуть-чуть и переменчивая публика отберет у Зизу корону и вручит свисток, а ответный матч в Виго может только усилить давление на «Реал», который, завершив одну серию, сразу же взялся за другую.

«Реал» – «Сельта» – 1:2

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