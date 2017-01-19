AFP
«Реал» проиграл два матча подряд впервые с ноября 2015 года
Под руководством Зинедина Зидана мадридцы еще не играли так плохо.
«Реал» в среду потерпел домашнее поражение от «Сельты» (1:2) в матче Кубка Испании. 15 января мадридцы уступили в игре Примеры «Севилье» (1:2).
- «Реал» проиграл в двух матчах подряд впервые с ноября 2015 года, когда командой руководил Рафаэль Бенитес.
- «Севилья» прервала серию «Реала» из 40 матчей без поражений.
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