AFP

Иван Ракитич: «Мне не 15 лет, Луису Энрике не нужно объяснять мне повседневные вещи»

Ракитич: «Мне не 15 лет, Энрике не нужно объяснять мне повседневные вещи»
Eurosport

Только что

Полузащитнику не нужны банальные советы.

После кубкового матча против «Реал Сосьедад» (1:0), Ракитича спросили о будущем в клубе и возможном переходе в «Манчестер Сити».

    «Мне не 15 лет, и Луису Энрике не нужно объяснять мне, как делать повседневную работу. Я должен кропотливо трудиться. Полностью доверяю нашему тренеру и хочу играть в «Барселоне» еще долго», – приводит слова игрока Marca.

    • Иван Ракитич не выходил на поле в стартовом составе «Барселоны» с 3 декабря 2016 года после матча с «Реалом» (1:1).
    • Ранее появлялась информация об уходе полузащитника из каталонского клуба.

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