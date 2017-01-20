Eurosport
Защитник «Реала» Серхио Рамос плюнул в Яго Аспаса из «Сельты» по ходу матча Кубка Испании
Все, что отлетает от головы защитника, попадает в цель.
Серхио отреагировал на жесткий прием Аспаса во время борьбы за мяч, плюнув в игрока, проходящего мимо.
- Информация о возможном наказании Серхио Рамоса за плевок не поступала.
- В 2012 году защитник плюнул в Диего Косту, когда тот играл за «Атлетико».
- «Реал» проиграл первый матч Кубка Испании «Сельте» – 1:2.
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