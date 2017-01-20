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Защитник «Реала» Серхио Рамос плюнул в Яго Аспаса из «Сельты» по ходу матча Кубка Испании

Рамос плюнул в Аспаса по ходу матча Кубка Испании
Eurosport

1 час назад

Все, что отлетает от головы защитника, попадает в цель.

Серхио отреагировал на жесткий прием Аспаса во время борьбы за мяч, плюнув в игрока, проходящего мимо.

  • Информация о возможном наказании Серхио Рамоса за плевок не поступала.
  • В 2012 году защитник плюнул в Диего Косту, когда тот играл за «Атлетико».
  • «Реал» проиграл первый матч Кубка Испании «Сельте» – 1:2.

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